Participe da votação aberta ao público

Na edição 2017, o prêmio de melhor Jardim ou Área Externa foi para o arquiteto e paisagista Alex Hanazaki pelo Jardim Deca Foto: Yuri Seródio

Pela segunda vez, o suplemento Casa, do Estado, vai premiar os melhores ambientes em exibição na Casacor. A premiação ocorrerá por meio de duas modalidades de votação: a pública, onde os interessados poderão escolher seus espaços favoritos, online, e a técnica, que ficará a cargo de um júri de especialistas de diversas áreas, sob curadoria do editor do Casa, Marcelo Lima.

Conheça os jurados do Prêmio CASA

“Há alguns anos venho observando que a arte contemporânea está cada vez mais presente na Casacor. Hoje, os arquitetos procuram as galerias e buscam peças de arte para os seus ambientes”, afirma a curadora de arte e idealizadora da concorrida feira SP- Arte, Fernanda Feitosa, em sua primeira participação no júri, onde será responsável, como não poderia deixar de ser, pelo julgamento do quesito arte.

Já o arquiteto Ricardo Bello Dias, que julgará design, também vê com bons olhos o uso cada vez mais frequente de móveis de bom desenho nos projetos de interiores. “O design tem sido responsável por uma substancial melhora da qualidade de vida das pessoas, mesmo que elas não se deem conta disso”, diz.

Além da dupla, o júri contará ainda com a participação ilustre de Ruy Ohtake, encarregado de julgar arquitetura; da consultora de moda Helena Montanarini, observando estilo; da jornalista e especialista em mídia, Clarisse Schneider, que será responsável por imagem; de Tuca Reinés, que vai analisar fotografia, e de Rodrigo Loeb, arquiteto e especialista em meio ambiente, que colocará em destaque questões envolvendo sustentabilidade. “A ideia é que os jurados se reúnam e apresentem suas conclusões e que, ao final, todos, por consenso, cheguem aos vencedores. Depois do sucesso da primeira edição, nossa responsabilidade é ainda maior”, explica o curador da premiação, Marcelo Lima.

Já os leitores do Casa e o público interessado em decoração podem também participar a partir da próxima quarta-feira, dia 30 de maio, votando até 9 de julho no seu ambiente favorito. Para tanto, basta acessar o site: www.infograficos.estadao.com.br/listas/casa/votacao-casacor-2018/, onde estarão representados todos os os 81 ambientes que compõem a edição deste ano de Casacor. Participe!