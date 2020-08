Para trabalhar e hospedar

Frente ao armário, aparelho de TV acoplado a trilho deslizante permite a abertura das portas Foto: Ricardo Abreu Arquitetos

Pergunta

Olá, quero pedir uma ajuda de vocês para redecorar um quarto livre que tenho em casa. Na verdade, gostaria que ele funcionasse como home office na maior parte do tempo, mas, às vezes, como quarto de hóspedes, já que recebo muitos parentes e amigos. Preciso de estantes, mesa de trabalho, cama. Mas também de um guarda-roupa, já que não possuímos armários embutidos. No mais, queria deixar o espaço mais alegre, com personalidade e cor. Anexei a planta com os móveis que tenho hoje. Mas vocês podem sugerir outros. Obrigada!

Elisa da Conceição Teixeira

Tatuapé, São Paulo

A planta do quarto redecorado Foto: Ricardo Abreu Arquitetos

Resposta

Olá Elisa! Você tem o privilégio de ter um quarto grande, com bastante espaço para atender às suas necessidades. Como você pediu, priorizamos a área de trabalho ao lado da janela, para que tenha um bom aproveitamento da luz natural.

Assim como você, eu também dou muita importância ao uso da cor no projeto. Escolhemos aqui a cor ferrugem como forma de aquecer o ambiente, mas você pode escolher outra de sua preferência para destacar a “caixa” que criamos para o home office.

A partir dessa cor mais forte e escura, você pode escolher tons diferentes da mesma cor, mais claros e suaves, para as demais paredes. Nelas, aplicamos placas de gesso acartonado em faixas com larguras variadas. Uma solução bastante simples, mas que produz um efeito tridimensional muito interessante.

Você vai perceber também que as cores ficam mais claras próximas ao teto e, dessa forma, temos uma sensação de maior pé-direito e amplitude. Para o teto, escolhemos uma pintura que se aproxima do aspecto do cimento queimado.

Como mobiliário, um sofá-cama permitirá que você utilize esse cômodo também como sala de TV. E para que a TV não roube espaço do armário, sugerimos a fixação de um trilho no teto, com possibilidade de correr o aparelho para o lado para abrir as portas dos armários. Para finalizar, decore o quarto com quadros e objetos que contem a sua história.

O arquiteto Ricardo Abreu Foto: Marisa Cauduro

RICARDO ABREU, ARQUITETO

(RICARDO-ABREU.COM)