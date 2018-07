Para se sentir num spa

Banheira Deca no projeto de Christiane Roy Foto: Divulgação

Banheiros bem projetados, com boas bancadas e espaço de banho adequados podem fazer com que você, mesmo em casa, tenha o gostinho de estar passando alguns momentos do dia num spa. No projeto de 6 m² tocado pelo Estúdio Meyer Cortez, a bancada de corian equipada com duas pias esculpidas e espelhos bem iluminados é o ponto alto do ambiente. “Os moradores gostam de curtir a casa e pediram que o banheiro fosse claro e com espaço suficiente para apoiar todos os itens de beleza que eles usam no dia a dia”, conta Danielle Cortez, que assina o projeto com a sócia, Natália Meyer.

Na área do box, lâmpadas LED amarelas proporcionam ambiente mais intimista para a hora do banho. “Esse é um recurso simples que faz com que o banheiro tenha uma atmosfera mais especial. Para criar um clima de camarim, instalamos luzes em toda a volta do espelho”, comenta Natália.

A arquiteta Christiane Roy elegeu o mármore para projetar o banheiro de 6 m² de um casal que queria um espaço clássico e ao mesmo tempo atemporal para relaxar. “Como o banheiro é grande e bem iluminado, aproveitamos para fazer uma bancada com duas cubas, um box confortável e uma banheira”, conta a arquiteta. Uma peça feita sob medida conta também com prateleira de apoio e gaveteiros.

Na área da bancada, as lâmpadas dicroicas de 50 W proporcionam boa reprodução de cores para a maquiagem e também facilitam o momento de fazer a barba. “Fizemos uma reforma e trocamos todos os revestimentos, garantindo um ar mais sofisticado ao banheiro. A madeira do gabinete, em tom castanho claro, faz uma composição interessante com o mármore creme.”