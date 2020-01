Para renovar a casa

Está aberta a temporada de liquidações de começo de ano das principais marcas. Para alavancar as vendas depois do Natal, lojas de todos os segmentos tentam atrair os consumidores, inclusive as de decoração e móveis.

Com descontos que podem chegar até 70% de desconto, o período pode ser o momento ideal para dar uma repaginada no lar. Por isso, o Casa apresenta um guia de compras com produtos com preços promocionais até durarem os estoques.

Cadeira Adria com braço Foto: Breton

Preço acessível

A Breton promove o Liquida Breton, fornecendo descontos de até 50% em seus produtos, entre eles a poltrona Adria (foto acima). De R$ 4.187 por R$ 2.093,50. A liquidação termina no dia 31, com condições especiais de pagamento.

Kit da Casa Riachuelo Foto: Casa Riachuelo

Comprou, levou

A Casa Riachuelo anuncia uma venda especial com descontos em peças de cama, mesa, banho e décor, até o dia 27, ou enquanto durarem os estoques. Entre as ofertas, o kit colcha de casal sai de R$ 149,90 por R$ 79,90. Além das ofertas em cada item, descontos progressivos são dados em outros itens selecionados, por exemplo, na compra de três almofadas, a quarta sai de graça. A promoção é válida para as lojas Riachuelo de todo o Brasil e para o e-commerce da marca.

Poltrona JP Foto: Dunelli

Mobiliário

Até o dia 31 ocorre o Liquida Dunelli, no qual móveis selecionados estarão com descontos de até 50% e poderão ser parcelados em até 12 vezes sem juros. Entre os produtos com oferta, a poltrona JP, que de R$ 4.776, sai por R$ 2.388.

Pendente de vidro cromado Foto: Yamamura

Para iluminar

A Yamamura oferece descontos de até 50% em quase 200 produtos da marca. Além de arandelas, plafons, luminárias de mesa e piso, o pendente da foto sai de R$ 272 por R$ 159,90. A promoção é válida para todas as lojas paulistas e na plataforma online, com entrega para todo o Brasil. As ofertas vão até o final do mês ou enquanto durarem os estoques.

Imagem ambientada com porcelanato Foto: Portobello

Pisos e paredes

Durante todo este mês, a Portobello realiza sua temporada de descontos. Todas as lojas do país trazem produtos com preços especiais para a casa toda. São 108 itens campeões de vendas com até 51% de desconto, entre mosaicos, madeiras, paredes, e porcelanato, como a linha Bianco Covelano que está com 51% off.

Capa de edredom e fronha Foto: Blue Gardenia

Summer Sale

A Blue Gardenia promove até o fim do mês a sua Summer Sale, uma liquidação com até 60% de desconto. A campanha é válida nas compras pelo site e em todas as lojas da marca. Nas seções de cama, mesa e banho, é possível encontrar as capas de edredom com fronhas Blue Moon. De R$ 1.606 por R$ 1.285.

Almofada de crochê Foto: Casalille

Cantinho delicado

A Casalille, durante o todo o mês de janeiro, promoverá vendas especiais de almofadas e papel de parede franceses. Entre os produtos de pronta-entrega, modelos de crochê de R$ 560, saem por R$ 280. Já as coleções de papel de parede estão com desconto de 10%, mas só são aceitos pedidos sob encomenda.

Luminária de mesa da Lumini Foto: Lumini

Mudar a luz

Até primeiro de fevereiro, a Lumini garante 20% de desconto nas suas luminárias. As ofertas estão válidas para todas as lojas na cidade de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Brasília e no e-commerce da marca. A luminária de mesa Less sai de R$ 619,31 por R$ 495,45.

Vaso Irving Foto: Camicado

Ano novo, casa nova

A temporada Renove Sua Casa, da Camicado, acontece até 4 de fevereiro. São mais de 1.200 produtos para decorar e redecorar a casa com até 70% de desconto, entre eles, o vaso Irving que sai de R$ 159,99 por R$ 49,99. A liquidação conta com itens como peças de cozinha, cama, banho, decoração e coleções atemporais nos mais variados estilos. Válido para todas as lojas do Brasil e no e-commerce da marca.

Escrivaninha da Tok&Stok Foto: Tok&Stok

Tudo novo

A Tok&Stok promove uma venda especial com até 60% de desconto. São mais de três mil itens, entre móveis e artigos de decoração, para montar a casa com um visual novo, entre eles a escrivaninha Handrail, que de R$ 799,99 por R$ 399. Além do desconto, a marca oferecerá uma condição especial de pagamento: o TokPay, o método de pagamento 100% digital da Tok&Stok, que oferece vantagens nas compras feitas nas lojas físicas. Quem optar por este formato, poderá realizar as transações em até 15x sem juros, com parcela mínima de R$ 50. O saldão vai até o dia 10 de fevereiro no site e nos 58 pontos de venda físicos da marca.