Para quando a família fica menor

Os filhos crescem e deixam a casa dos pais. Eis que ela se torna grande demais e o casal decide mudar para um imóvel menor e mais prático, mas ainda suficiente para preservar algumas marcas pessoais das "crianças". Regina Fusco, empresária do setor de decoração e construção, viveu há alguns meses esse enredo familiar. A filha mais velha casou e o filho do meio passou no vestibular e alugou um apartamento perto da faculdade, no ABC paulista. Com as duas caçulas, ela e o marido trocaram a cobertura de 800 mn² no 13º andar de um prédio no Alto de Pinheiros por um apartamento de 300 m² quatro andares abaixo. Antes que Regina o comprasse, o imóvel tinha passado por uma reforma para a troca de parte dos acabamentos. O hall foi ampliado e ganhou atmosfera renovada com piso de mármore paginado em losango (a partir de R$ 472,50 o m² do crema marfil e R$ 609 o m² do rosso verona, na Athenée Mármores e Granitos). Amiga da família, a arquiteta Simone Goltcher foi chamada para completar as mudanças estruturais. Redimensionou cômodos antigos e criou outros, adequados ao estilo de vida da família. Na área de serviços, o desafio foi encontrar espaço para o segundo quarto de empregada, já que manter as duas funcionárias que acompanham a família há anos era questão indiscutível. "Havia uma sauna na suíte principal e Regina não fazia questão dela. Então, inverti o cômodo e criei o quarto", explica a arquiteta. Na ala íntima, os quatro dormitórios originais passaram a três, maiores. O rearranjo originou a ampla suíte para o casal e outras duas para as filhas. Graças ao jogo de portas, a configuração do espaço muda conforme as ne- cessidades dos moradores. O closet, a meio caminho entre um dos quartos com banheiro, pode ser separado e ficar à disposição das outras mulheres da casa, no corredor; as suítes das filhas chegam a compor uma ala privada, unida por um pequeno hall - para tanto, basta fechar a porta no final do corredor. A saleta ao lado do living conjuga escritório da proprietária e quarto de hóspedes, usado pelo filho quando visita os pais. Ali, o sofá-cama da Artefacto (modelo Zimmer, em jacquard chenile, R$ 9.812) serve tanto para o trabalho quanto para o descanso. Esse cômodo fica separado do estar por uma porta de correr com batentes de estilo neoclássico - foi necessário instalar a parede falsa de gesso acartonado para ocultar os trilhos. Reunião familiar Do lado oposto, porta semelhante dá acesso à sala de jantar. A mesa para 12 pessoas (da Clami, o modelo Romã, de imbuia, com 2,60 m x 1,20 m, custa R$ 4.060) evidencia o estilo de vida da família - de todos se unirem durante as refeições. Simone Goltcher soube fazer bom aproveitamento dos recortes estruturais do prédio. As laterais da lareira viraram estante; no corredor íntimo, o nicho se tornou roupeiro e, no living, o espaço é ocupado pelo bar. Regina aproveitou a reforma para colocar em prática seu lado decoradora. Boa parte dos móveis foi escolhido ou reformado por ela, caso da estante da sala de TV, renovada com a troca de revestimento. A história da família também se revela em objetos como o piano, na sala de estar. Os sofás são confortáveis (o modelo Lisboa de três lugares, em chenile, sai por R$ 7.973,70, na Artefacto), mais uma demonstração de que reunir os filhos é o prazer dessa mãe coruja.