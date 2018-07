Para levantar a autoestima

A Galeria Nacional, loja de arte e design, comemora seu primeiro aniversário com o lançamento de produtos que, assim como todo o portfólio da marca, levam assinatura de designers e artistas plásticos brasileiros. Com curadoria de Marcelo Tilkian Maia, fundador do espaço, a coleção, que conta também com peças feitas com exclusividade, como porcelanas e móveis de madeira, ocupará um novo espaço da loja, nos Jardins. “Me envolvi com o design em uma época em que o Brasil saía da ditadura. Hoje estamos em um processo que penso ainda não ter se completado, o de levantar a autoestima que perdemos nesse período. É por isso que faço questão de trabalhar com o nacional, quero exaltar a ideia de que o que fazemos aqui é maravilhoso”, diz Maia. As peças estarão à venda a partir de quarta-feira (dia 25 de junho).