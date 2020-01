Para ler nas férias

Noel Marinho, o uso imaginoso dos azulejos Foto: Editora Olhares

Que tal aproveitar as férias para atualizar os seus conhecimentos nas áreas de arquitetura e decoração? Lançados no último semestre, três livros prometem bons momentos de leitura, na praia ou no campo. Confira:

Heloísa Amaral Peixoto, Patricia Marinho e Manuèle Colas foram as responsáveis por dar vida ao livro que apresenta a trajetória do consagrado arquiteto Noel Marinho, que desenhou painéis de azulejo alinhados à estética do modernismo que vigorava nas artes e na arquitetura de seu período de formação, muitos dos quais ainda pouco conhecidos do grande público. O Uso Imaginoso dos Azulejos, da Editora Olhares, traz fotos, plantas e projetos do profissional, além de uma seleção de azulejos de sua autoria que homenageiam os artistas que o profissional mais admirava. Ao longo de 192 páginas, repletas de suas inusitadas composições de formas e cores, o leitor tem acesso a um conteúdo raro, que revela toda a estética do artista. Por R$ 140.

Armentano, da Zeta Editora Foto: Zeta Editora

Com mais de 30 anos de experiência nas áreas de arquitetura e interiores, o arquiteto João Armentano lança sua primeira coletânea, apresentando uma seleção de seus melhores trabalhos nos segmentos residencial, comercial, corporativo e hoteleiro. Publicado pela Zeta Editora, Armentano, reúne 18 projetos, de casas a espaços comerciais, executados entre os anos 2007 e 2018, que evidenciam seu estilo contemporâneo, construído com base em iluminação natural e cênica, linhas minimalistas e materiais sustentáveis. Segundo o arquiteto, o livro busca acessar os sentimentos do leitor, convidando-o a percorrer os múltiplos espaços apresentados. Com 384 páginas, a obra traz texto de apresentação do consagrado arquiteto Ruy Ohtake e custa R$ 450.

Olhar pela cor, de Alice Martins e Flávio Bucci Foto: Studio Reina

Os projetos dos arquitetos Alice Martins e Flávio Butti, da AMFB Arquitetura, são célebres por denotar um olhar sempre atento às cores. Seja na pequena ou na grande escala, as tonalidades de cada obra são sempre escolhidas a dedo pelos profissionais, tendo como base em seu impacto sensorial. No mais novo livro da dupla, Olhar pela Cor, editado pelo Studio Reina, são seis cores – verde, azul, rosa, vermelho, marrom e bege – que organizam a apresentação de diversos projetos de arquitetura e de interiores, cada um deles acompanhado de um pequeno poema escrito por Renato Rezende. Todo o valor arrecadado com a venda dos livros, R$ 180 por exemplar, será destinado à instituição beneficente Casa do Zezinho, que apoia jovens em situação de vulnerabilidade.