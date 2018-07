Para festas e afins

Mesa de centro sem tampo da Carbono e sofá da Estar Móveis na sala iluminada. A prateleira instalada na parede acomoda quadros livros e objetos Foto: Thiago Capodame/Divulgação

Trocar todos os revestimentos e abrir mão de um dos três quartos deste apartamento na zona sul de São Paulo foram as principais resoluções tomadas pela designer de interiores Melina Romano durante a reforma que transformou os ambientes onde mora um casal. “Hoje, a maioria das pessoas pede um lugar com a cozinha integrada e aqui não foi diferente. Outro pedido especial dos clientes foi o de trazer elementos que tivessem toques industriais, sem abrir mão de criar ambientes aconchegantes”, diz Melina.

Com uma grande bancada entre a cozinha e a sala, equipada com quatro cadeiras, e uma boa mesa de jantar na varanda, com espaço para oito pessoas, o apartamento de 70 m² até parece abrigar uma família grande. Mas o casal gosta mesmo é receber os amigos nos fins de semana e fez questão de fazer do novo imóvel um espaço ideal para festas. “Considero um dos pontos altos do projeto o fato de a sala de jantar ter sido transferida para a varanda, uma vez que eles pediram amplitude para que seus convidados pudessem circular à vontade. Sem dúvida, é a área mais frequentada”, comenta a designer.

Já que a ideia era ter uma casa com ares de espaço de eventos, os móveis também foram escolhidos e dispostos de modo a não atrapalhar a circulação. “Para balancear o clima de balada, criamos algo mais acolhedor para o home theater, que tem parede revestida de tijolos pintados de branco. É um ambiente que, de certa maneira, ficou um pouco isolado do resto da casa.”

Depois da reforma, além dos tijolos instalado no home, outros revestimentos foram trocados, como a cerâmica da cozinha e da varanda, substituída por porcelanato que imita cimento queimado – uma das escolhas que atendem ao pedido de ter itens de inspiração no estilo industrial. A parede do lounge, onde fica um pequeno sofá, recebeu tinta com textura grafiato de cor clara, o que contribui para a sensação de maior amplitude. “Outra coisa que fizemos na reforma foi trocar todas as bancadas do apartamento. Na cozinha, ela forma uma ilha, com aspecto moderno. No banheiro escolhemos instalar cubas sobrepostas”, explica.

Como a base da decoração foi feita em tons neutros – branco, cinza e madeira –, foram eleitos acessórios coloridos para dar um ar mais jovem à área social. “A combinação do beterraba com o amarelo é forte e harmoniosa, por isso escolhemos o bar para receber o amarelo e as poltronas para o beterraba. Considero essa combinação de cores o toque de alegria e modernidade que faltava.”