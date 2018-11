Para curtir aquele som

A planta do quarto, que recebeu reforço no número de prateleiras e armários Foto: Estúdio Solange Cálio

Nosso leitor pretende transformar o quartinho que acabou de construir em um espaço permanente de lazer e relaxamento. Para tanto, recebeu projeto da arquiteta Solange Cálio. Você tem também dúvidas de decoração? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com

PERGUNTA: Senhores, sou aposentado e fiz um quartinho na minha casa onde gostaria de posicionar uma cama de solteiro e uma bancada para o meu microcomputador e ficar lá ouvindo músicas. Gostaria que ele tivesse ainda uma prateleira na qual eu pudesse colocar os meus livros, CDs e DVDs e, se possível, duas caixas de som para que eu possa ouvir minhas canções em alto volume. Caso ainda possa colocar um armário para roupas da cama e toalhas de banho seria o ideal. Tenho 65 anos, mas, graças a Deus, nenhuma necessidade especial. Obrigado pela atenção.

José Santaniello

Osasco - SP

Arquiteta Solange Cálio Foto: Estúdio Solange Cálio

RESPOSTA: Oi José, ficamos muito felizes em receber a solicitação para projetar seu quarto, otimizar o espaço e, assim, deixá-lo do jeito que você gosta. Na carta você pede a bancada embaixo da janela, mas, analisando o espaço, optamos por deixar a cama centralizada e a bancada na parede de fundo, para garantir boa circulação. Projetamos ainda um móvel com nichos no qual você pode acomodar os livros e o abajur. Sobre ele, temos uma superfície que fica na parede em frente ao armário para apoiar o computador, o aparelho de som, além de papéis e livros. Fixadas na parede, sugerimos caixas de acrílico para guardar os CDs e DVDs.

Na prateleira, você pode guardar seus adornos. Na cama, além do travesseiro, colocamos um rolo, no qual você pode apoiar a cabeça para ler. O armário com porta de correr ocupa menos espaço e fica em frente à porta de entrada. Pensamos também em um banquinho para você sentar e amarrar seu sapato. Para revestir o piso sugerimos cerâmica cinza clara e, para arrematar, um tapete confortável, em tom neutro. Nas paredes, a combinação é de verde escuro com cinza. Espero que goste do resultado.