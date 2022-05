Para aquecer: Dicas de como usar aquecedor e chuveiro elétrico

Com baixas temperaturas no País, internet ganha memes com Elsa, de 'Frozen', e marca de chuveiro. Foto: Twitter/@almanaquedisney e @mptostes

As temperaturas estão cada vez mais baixas em boa parte do País e por mais que o frio esteja nas alturas, internautas usam as redes sociais para brincar com uma situação que é um medo para muitos: queimar o chuveiro ou tomar banho sem água quente.

Com isso, o nome de uma marca de chuveiros ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter com memes e até "corrente de oração".

"Fechar o chuveiro até ficar caindo apenas uma cascata de duas gotas de água é a única forma de tomar banho nesse frio, mas corre o risco do Lorenzetti explodir... Aí é hospital, Santa Casa é uma escolha sua. O banho será com aventura ou sem aventura?", escreveu um internauta.

fechar o chuveiro ate fica caindo apenas uma cascata de 2 gota de agua eh a unica forma de toma banho nesse frio mas corre risco do lorenzetti explodi aí eh hospital santa casa eh uma escolha sua o banho sera com aventura ou sem aventura — brino #DIADEFURIA (@Brunozor) May 19, 2022

Em outro tuíte, o perfil da Lu do Magalu brincou com a questão da marca de chuveiro e com a Elsa, do filme Frozen: "A batalha do século: Frozen vs. Lorenzetti. Quem ganha?".

A batalha do século: Frozen vs Lorenzetti Quem ganha? pic.twitter.com/dy4Ys65hsY — Lu do Magalu (@magazineluiza) May 19, 2022

Pra evitar que o chuveiro queime e ainda conseguir dar aquela economizada na conta de luz, reunimos algumas dicas que podem ajudar nesses dias frios (e ainda conseguir ter um banho quentinho). Confira:

Chuveiro elétrico

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), os chuveiros elétricos representam entre 25% e 35% da conta de energia de uma família. Por isso, é importante reduzir o tempo do banho e só coloque na posição "inverno" quando for necessário.

Solange Mello, gerente de Sustentabilidade da Enel Distribuição São Paulo, diz que o indicado é ficar o mínimo possível no banho, pois "os chuveiros mais comuns têm potência de aproximadamente 5.500 watts".

"Um banho de 15 minutos por dia, por pessoa para uma família de 4 pessoas, equivale um consumo de energia de 400 lâmpadas led de 13 watts que estão ligadas por uma hora, o que corresponde cerca de R$ 100 na conta", fala.

Solange ainda fala que é recomendado usar o chuveiro na posição morno ou verão, pois isso ajuda a reduzir os gastos em 30%. "Programe os banhos para momentos mais quentes do dia", diz.

A própria Enel reuniu algumas dicas para economizar e ainda evitar de queimar o chuveiro nesse período de inverno:

Lembre-se de fechar a torneira para se ensaboar e limpe a saída da água periodicamente; Procure ligar o chuveiro quando a maioria dos outros aparelhos estiver desligada para não sobrecarregar a rede elétrica; Nunca mova a chave verão/inverno do seu chuveiro com ele ligado. O choque pode ser fatal; Cada chuveiro deve possuir um disjuntor independente, direto da medição. Se você tem dois chuveiros, instale dois disjuntores adequados à potência de cada um; Nunca reutilize uma resistência queimada. Além de aumentar o consumo, coloca em risco sua segurança.

Aquecedores

Já os aquecedores correspondem a um terço do gasto doméstico com eletricidade durante o inverno. Por isso, é importante evitar deixar o aquecedor ligado por longos períodos, regule a temperatura e utilize-o apenas quando estiver no local.

Solange Mello explica que os aquecedores "podem corresponder a 1/3 do gasto doméstico com eletrodomésticos em dias mais frios".

"Evite deixar o aquecedor ligado por longos períodos. Se precisar sair do ambiente, lembre-se de desligar o aquecedor e, assim, economizar", fala.