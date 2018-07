Para acertar em cheio: 45 sugestões de presentes de Natal

Compras de Natal: veja nossas opções Foto: Zeca Wittner/Estadão

Logo que as festas de fim de ano se aproximam, a dúvida reaparece: o que dar de presente no Natal? Seja para alguém próximo ou apenas um conhecido, acertar na escolha é sempre um dilema.

Uma vez que todo mundo gosta de viver em uma casa bonita, investir em objetos decorativos pode ser uma saída, mas é preciso estar atento a uma regra básica: cada morada é um universo particular. Pensando nisso, o Casa saiu a campo em busca de opções de presentes capazes de agradar aos mais variados tipos de moradores.

Tanto aqueles que dividem suas vidas com uma família numerosa quanto os que moram sozinhos e recebem visitas apenas esporádicas. Também pensamos naqueles que compartilham o mesmo teto com amigos ou em quem vive em lares com crianças. Nem mesmo os cachorros e gatos foram deixados de lado, uma vez que, com seus objetos e acessórios eles também influenciam, para o bem ou para o mal, a decoração.

Considerando todos esses aspectos e também o gosto de seu presenteado, use sua intuição e confira o nosso guia.

Boas compras e boas festas!

Presentes para quem mora com a família:

Para quem tem crianças:

Para quem mora sozinho:

Para quem compartilha a casa com amigos:

Para quem tem pets:

*Estagiário sob supervisão do editor de suplementos Daniel Fernandes