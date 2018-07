Os empresários do segmento de quartos e cozinhas, ao que parece, têm se esforçado para melhorar a qualidade dos produtos. "É que o consumidor anda mais exigente", afirma João Segatto, da Segatto, em que se destacam duas novas linhas. A Grafitti permite customizar os armários do dormitório, de início, com adesivos predeterminados. "Daqui a três meses o cliente poderá usar seus desenhos", promete. A econômica linha Urban usa módulos como prateleiras e gaveteiros presos a um painel, deixando o closet aparente.

Armário adesivado da linha Grafitti, da Segatto

A Favo aposta em cozinhas gourmet que privilegiam práticas ilhas. "Os modelos estão mais horizontais e com puxadores embutidos para se integrar bem ao living", explica Jaime Herszenhaut, que aposta no acabamento de laca de poliéster, mais brilhante e resistente.

Acabamento em wengé estriado na cômoda da QE - Quartos&etc

Seguindo tendências internacionais, a QE - Quartos&etc exalta, entre os laminados da nova coleção, ainda em projeto, os marcantes veios das madeiras. "As peças serão mais clássicas, com entalhes e torneados", antecipa Alessandro Cenacchi, para quem a cor de tabaco agora dá lugar a tons mais claros.

Cozinha Do Chefe, novidade da Favo