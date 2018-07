Papel de parede pode transformar a decoração do quarto das crianças; veja como

Um dos maiores desafios na hora de decorar o quarto das crianças é tornar o ambiente atrativo e prático ao mesmo tempo. O papel de parede, opção de revestimento que combina fácil manutenção e estampas interessantes, pode ser um bom aliado na tarefa, mas desde que sejam observados alguns cuidados.

Papel de parede também pode ter função educativa Foto: Bucalo

Especialmente no quarto infantil, onde a acústica do ambiente influencia diretamente as condições de conforto. “Existem papéis de parede próprios para isso, que não reverberam o som e proporcionam mais comodidade”, explica a designer de interiores Cristina Barbara, do escritório Barbara&Purchio, adepta do recurso para decorar para os pequenos. “O papel cria uma harmonia entre os elementos”, considera ela.

A facilidade na hora da substituição também é um fator que pesa, defende a diretora de marketing da loja online de papéis de parede Bucalo, Sandra Lemes. “Assim, a decoração pode se adaptar às fases de crescimento da criança, sem deixar de lado o aspecto lúdico do quarto.” É a possibilidade de brincar com personagens, formas e objetos oferecidos pelos papéis de parede infantis que os torna, também, ferramenta de educação, especialmente para crianças a partir de um ano, aponta Cristina. “Estampas com números e figuras, por exemplo, estimulam o aprendizado e são muitos divertidas.”

Apesar de tantos benefícios, é preciso sempre estar atento a alguns cuidados, principalmente com a limpeza. Para Cristina, a higienização do papel de parede deve ser realizada com mais atenção porque as crianças estão em permanente interação com a superfície, mas o material facilita o processo. “Muitos são laváveis, bastando um pano úmido e sabão neutro”, diz.

Antes de tudo, porém, é essencial garantir que as paredes que vão receber o papel estejam em boas condições. “Uma parede não regularizada pode evidenciar imperfeições”, analisa a designer. Também não é recomendado instalá-los em locais com mofo ou infiltrações, que diminuem sua durabilidade. Para quem quiser investir na solução, além do custo do material, que varia de acordo com o tipo e a procedência, a instalação sai, em média, por R$ 70 o rolo.