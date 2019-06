Paixão comum

Letícia Piangentini e Fernanda Sanino, da Lumberjills Foto: Ana Paula Ferreira

Leticia Piagentini é turismóloga e Fernanda Sanino, hoteleira. Conheceram-se trabalhando com vendas em uma multinacional, até que um dia descobriram uma paixão em comum: a marcenaria. “Começamos a estudar o assunto, fizemos cursos de especialização, até que resolvemos arregaçar as mangas e partir para um negócio próprio”, conta Leticia, que, desde 2015, divide com a amiga a direção do ateliê de marcenaria Lumberjills (ou lenhadoras, em inglês). “As pessoas se surpreendem até hoje. É um mercado ainda muito dominado pelos homens, mas a gente entrou de cabeça”, conta Fernanda que ao lado da amiga, e sócia, apresenta o trabalho da dupla, nesta entrevista exclusiva ao Casa.

O que cada uma faz na marcenaria? Vocês realmente pegam no batente?

Fernanda Sanino: Nos dividimos com base nas habilidades de cada uma e também por uma questão de logística. Como a oficina fica em Santo André, e a Letícia mora a duas quadras dela, ela fica mais na produção. Por ser uma excelente desenhista, ela também faz os projetos. Eu moro em São Paulo, onde estão a maioria de nossos clientes e fornecedores. Então, faço as visitas, assim como me encarrego das compras e entregas. Em comum, nós duas cuidamos do comercial e das redes sociais. Respondendo à sua outra pergunta, sim, nós duas pegamos tanto em serrotes, quanto em serras. Todo o processo passa por nós. Começamos por tirar medidas e projetar. Depois, compramos os materiais e vamos para a oficina. Lá serramos, lixamos e montamos as peças.

Criado-mudo com parede de cortiça interna para fixar recados Foto: Ana Paula Ferreira

Máquina fotográfica decorativa Foto: Ana Paula Ferreira

Vocês recebem muitas propostas inusitadas? Comentem algumas delas.

Leticia Piagentini: Sim, muitas. Na verdade este é um dos nossos diferenciais. Já tivemos, por exemplo, de transformar um tonel de óleo em armário e também em pé de mesa. Costumamos também executar móveis para colecionadores dos mais diversos objetos, de guitarras a bonecas. O mais inusitado, porém, foi um móvel que desenhamos com uma entrada especial para o gato poder usar a caixa de areia, de maneira que o cachorro, que vivia na mesma casa, não bagunçasse o espaço privativo do bichano.

Existe sempre algo de lúdico na maioria dos trabalhos da marca. É uma exigência dos clientes?

FS: Nem sempre. Nós nos preocupamos, fundamentalmente, em entender o que cada cliente deseja. Nossa intenção é transformar uma atividade industrial, a movelaria, em um serviço, capaz de atender a necessidades físicas, mas também emocionais. O que nos interessa é fazer com que o cliente se sinta realmente feliz com nossos móveis. Nossos produtos são criativos e fora da caixa. Talvez por isso eles passem essa sensação de estar tão de bem com a vida.