Paisagem da Baía de Todos os Santos inspira interiores de apartamento

Equipada com esquadrias retráteis, fachada ajuda a controlar iluminação natural, uma vez que o apartamento se abre para o poente. Ao fundo, a Baía de Todos os Santos. Foto: Xico Diniz

Inspire-se neste projeto com vista privilegiada:

Assim, logo na entrada, uma parede de tijolinhos de concreto coloca em destaque um remo de madeira utilizado pelo morador em suas atividades no mar. Já as paredes do lavabo, revestidas com cerâmica que reproduz tradicionais padrões portugueses inspirou a dupla de arquitetos a criar um canto verde com cerâmica marajoara e muitos vasos de plantas.

Fiel à proposta de um viver integrado, o estar exibe a poltrona Tarja, de Jader Almeida, que se harmoniza com o sofá retrátil de linhas retas, além da mesa lateral Jardim, também do designer catarinense. A cama, por sua vez, teve sua cabeceira de couro reconstituída e seu painel de fundo revestido com lâmina de madeira.

Para finalizar a composição, a varanda – área onde o azul do mar deveria não só predominar, mas, definitivamente, invadir o espaço – recebeu um dos móveis ícones do modernismo brasileiro: a poltrona Jangada, do designer Jean Gillon. Um toque de excelência, a altura de uma paisagem não menos especial.