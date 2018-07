Ouro em versão moderna

Acabamento dourado tanto para objetos e móveis quanto para utensílios de mesa. A tendência roubou a cena na Ambiente 2009, feira de decoração recém-concluída em Frankfurt. Marcas tradicionais como a alemã KARE abriram espaço para o ouro, aplicado no revestimento de banquetas, pufes e baús, no acabamento de cômodas e mesas de apoio e no estofamento da poltrona Chesterfield, entre outros destaques. A italiana Seletti extraiu do universo doméstico formas banais (caixa de ovo, lata de conserva, cafeteira, embalagem de detergente) que foram reinventadas em porcelana com pitadas de ouro - um estilo que transita entre o divertido e o sofisticado na edição Gold. A Mepra, também da Itália, levou o dourado direto para a mesa; e ainda acrescentou as versões negro e bronze nas linhas de talheres, saladeiras, bandejas e baldes de gelo e vinho Due Ice Oro, Due Oro Nero e Due Bronzo. Quanto à porcelana, duas grifes optaram pelo branco para salientar formas inusitadas. A Rosenthal, outra alemã, apresentou vasos, pratos e bowls da linha Reunion, assinados por Pieke Bergmans. Da mesma marca é o tamborete de cerâmica que completa a coleção Landscape, da espanhola Patricia Urquiola. A peça tem 43 cm de altura e seu trabalho remete a uma superfície rendada. A portuguesa Vista Alegre, por sua vez, expôs os vasos Quartz, que instigam pelo acabamento facetado, elaborado por Bartek Mejor. O cristal também ganhou versões modernas na feira alemã. Caso da luminária Bracelet Light, que lembra uma pulseira com pedras em formato piramidal, e da Prismo Metallic, estrutura de metal com pingentes de cristais, ambas da sueca Orrefors (design de Lena Bergström). Da mesma marca é a linha Precious, composta de suporte para vela, vaso, bowl e prato, assinada por Malin Lindahl, que explora formas assimétricas e facetadas. Já o vaso Mannequim, da italiana Mario Cioni, tem forma cônica e sensual, produzida com puro cristal vermelho - para aguçar o olhar.