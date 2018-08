Oscar Niemeyer e Athos Bulcão são temas de mostras em São Paulo

Centenário

Para marcar os 100 anos de nascimento do artista Athos Bulcão, o Centro Cultural Banco do Brasil abriu no último dia 1º uma exposição com mais de 300 obras do pintor, escultor e desenhista carioca. Famoso por sua inspiração na azulejaria portuguesa, Bulcão foi parceiro de grandes nomes como Cândido Portinari e Oscar Niemeyer, com obras expostas no Aeroporto de Brasília e no Congresso Nacional. A mostra fica no CCBB até 15 de outubro e está aberta à visitação de quarta à segunda, das 9h às 21h. Na Rua Álvares Penteado, 112, Centro. Entrada franca.

Montagem de azulejos na exposição Athos Bulcão, em cartaz no CCBB-SP Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Pelas curvas de Niemeyer

Foi prorrogada até 26 de agosto a exposição ‘Niemeyer Sensorial’, no Shopping Pátio Higienópolis (Rua Dr. Veiga Filho, 133). A mostra traz detalhes das obras do arquiteto em seis estações temáticas, que mesclam recursos visuais, cenográficos e de áudio. O prédio das Nações Unidas em Nova York e o Edifício Copan são alguns dos projetos destacados. Aberta ao público diariamente, das 10h às 22h.

Exposição Niemeyer Sensorial conta com seis estações para visitação Foto: Rodrigo Zorzi

Arte milenar

Amantes de cerâmica já podem anotar na agenda: a Japan House São Paulo oferece a quarta etapa do ciclo ‘Chawan Project’, sob a curadoria da ceramista Hideko Honma. No dia 23 de agosto, às 19h, o mestre japonês Akinori Nakatani apresenta reflexões sobre as técnicas artesanais do país oriental. Senhas devem ser retiradas no local uma hora antes do evento. Na Av. Paulista, 52, Bela Vista.

Técnicas ceramistas são destaque na Japan House Foto: Japan House São Paulo

Último dia

Termina neste domingo, 19, a 37ª edição da ABUP Home & Gift. Com foco em decoração e utilitários domésticos, a feira movimenta os principais lojistas do setor. Entre os expositores, destaque para a St. James, que lança a coleção Plissê de porta-velas, vasos e centros de mesa disponíveis em quatro versões: cobre (foto abaixo), níquel, prata e grafite. No Centro de Eventos Pro Magno (Rua Samaritá, 230, Casa Verde).