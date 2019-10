Organize sua casa

O designer Ingo Maurer Foto: Reprodução/ Waulau Wordpress

Nem sempre é fácil organizar a bagunça do dia-a-dia. Em meio a correria e as muitas tarefas diárias, é preciso contar com objetos auxiliares para conter a desorganização. Objetos como porta-coisas e cestos multiuso são os mais indicados nesses casos. Além de muitas vezes ajudarem a decorar os ambientes, podem servir como depósito de objetos, de forma funcional - como cesto de roupas sujas para o quarto - ou para situações específicas como conter mantas próxima do sofá nos dias frios.

Confira seguir alguns modelos: