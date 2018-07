Onde encontrar

Arquitetos, paisagistas, decoradores e outros: Alberto Lahós e Marco do Carmo: tel.: (11) 3231-0132 Beatriz Dutra: tel.: (11) 3088-0339 Carmem Mansor, Fernando Azevedo e Tiza Kann: tel.: (11) 3845-2145 Cecília Pastore: tel.: (11) 3063-2244 Clélia Angelo: tel.: (11) 3167-5956 Carlos Marsi: tel.: (11) 8102-0741 - carlosmarsi@uol.com.br Flávia Ralston: tel.: (11) 5052-9274 Frederico Morán e Haroldo de Barros Rodrigues: tel.: (11) 3758-5919 Maria Célia Cury e Márcia Nogueira: tel.: (11) 3817-4296 Nido Campolongo: www.nidocampolongo.com.br Rosa May Sampaio: tel.: (11) 3061-2810 A Andréa Araujo: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 2.069, tel.: (11) 3891-1965 Aertecnica: tel.: (11) 3044-0745 Artefacto: tel.: (11) 3087-7000 B Barbantie Design: tel.: (11) 3082-8853 Brentwood: tel.: (11) 3082-8577 Bronzearte: SAC: 0800 11 5088 C CAD Brasil: Casa das Rosas - Av. Paulista, 37, tel.: (11) 3253-8077. Site: www.cadnet.com.br. De 4/09 a 7/10; ter. a dom., das 11h às 21h (ter. a sex., R$ 25; sáb., dom. e fer., R$ 30; grátis para crianças de até 10 anos; maiores de 60 e estudantes pagam meia-entrada) Casa Fortaleza: tel.: (11) 3081-5744 Color Mix: tel.: (11) 3763-2410 Conceito: Firma Casa: tel.: (11) 3068-0377 Coqueluche: tel.: (11) 3741-0757 D Disac (Control 4): tel.: (11) 3811-7267 E Empório Beraldin: SAC: 0800 16 273 Entreposto: tel.: (11) 3061-9797 Estúdio Jacarandá: tel.: (11) 3062-4611 F Fast Shop: tel.: (11) 3232-3600 Forma: tel.: (11) 3816-7233 G Glosh: tel.: (11) 3081-2847 Grifes & Design: tel.: (11) 3062-1251 I I-House: (11) 3071-1376 J Jaquesa Vidros: tel.: (11) 5587-6191 L L?Oeil: tel.: (11) 3897-8787 Lojinha do MAM: tel.: (11) 5549-9688 Luis Sapata: tel.: (11) 3333-3544 M Maria Jovem: tel.: (11) 3088-1396 MVM: tel.: (11) 5851-7875 O Oxford: SAC: 0800 47 6500 P Philips do Brasil: www.philips.com.br R Reciclamundo: tel.: (11) 3032-9856 S Safira Sedas: tel.: (11) 3081-5146 Staaten: tel.: (11) 3062-7005 T Taag: tel.: (11) 2134-0600 Tintas Famosas: tel.: (11) 3819-5000 Tok&Stok: tel.: (11) 3813-2800 Tsuruya: tel.: (11) 3891-1412 U Urban Summer: tel.: (11) 3031-4510 V Viking: tel.: (11) 3064-0011 W Wall Lamps: tel.: (11) 3064-8395