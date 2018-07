Onde encontrar

Arquitetos, paisagistas, decoradores e outros: Amélia Bratke Arquitetura: Av. Giovanni Gronchi, 2.727, tel.: (11) 3743-9621 Camilla Diedrich: www.camilladiedrich.se Carolina Szabó: R. Bartolomeu, 106, tel.: (11) 3871-0224 Claudia Troncon: tel.: (11) 3826-4700; www.desenhodesign.com.br Dado Castello Branco Arquitetura & Interiores: R. Itacema, 128, cj. 11, tel.: (11) 3079-2088 Gustavo Calazans: tel.: (11) 3662-3934 João Mansur Arquitetura & Design: R. Groenlândia, 1.922, tel.: (11) 3083-1500 Jorge Elias: tel.: (11) 3086-0096 A A Lot Of: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 256, tel.: (11) 3068-8891 Antiquário Patrimônio: Al. Ministro Rocha Azevedo, 1.068, tel.: (11) 3064-1750 B Bali Express: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 863, tel.: (11) 3062-6061 Benedixt: R. Haddock Lobo, 1.584, tel.: (11)3081-5606 Began Antiguidades: R. da Consolação, 2.250, tel.: (11) 3257-0200 Brinna: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 2.168, tel.: (11) 3081-2000 C Calu Fontes: R. Luiz Anhaia, 91, tel.: (11) 3034-0352 Casa das Rosas: Av. Paulista, 37, tels.: (11) 3285-6986 e 3288-9447 Casa 21: R. Minas Gerais, 153, tel.: (11) 3151-3199 - www.casa21.com.br Cecília Dale: R. Dr. Melo Alves, 503, tel.: (11) 3064-2644 Conran Shop: 407 E 59th Street, tel.: (866) 755-9079, NY; www.conranusa.com Cor da Rua: R. dos Estudantes, 491, tel.: (11) 3272-9724 Crate & Barrel: 611 Broadway, tel.: (212) 780-0004, NY; www.crateandbarrel.com D Decameron: R. Aspicuelta, 145, tel.: (11) 3097-9344 Depósito São Martinho: Av. Europa, 615, tel.: (11)3083-1433 Design Within Reach: 142 Wooster Street, tel.: (212) 471-0280; www.dwr.com E Esencial: R. Araçari, 246, tel.: (11) 3168-5601 Espaço Til: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 689, tel.: (11) 3063-5603 Esther Giobbi: Av. Brasil, 1.246, tel.: (11) 3085-9666 G Granitex: R. Jaguagira, 177, tel.: (11) 5814-9839 H Hits Kids n?Teens: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 958, tel.: (11) 3083-3989 - www.hitskidsnteens.com.br I Indoasia: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 786, tel.: (11) 3082-8717 J Juliana Benfatti Antiguidades: R. Sampaio Vidal, 786, tel.: (11) 3083-7858 K KitchenAid: tels.: (11) 4004-1759 e DDG 0800-722-1759; www.kitchenaid.com.br L L''Oeil: Pça. Benedito Calixto, 162/182, tel.: (11) 3897-8787 M Marcela Pepe: R. Dom Paulo Pedrosa, 586, tels.: (11) 3758-2062 e 3758-6492 Marcenaria da Fazenda: www.marcenariadafazenda.com.br Móveis Araújo: tel.: (15) 3283-3292 Museu da Casa Brasileira: Av. Faria Lima, 2.705, tel.: (11) 3032-3727 O Oficina de Agosto: R. Harmonia, 243, tel.: (11) 3031-6169 Ovo: Rua Gomes de Carvalho, 830, tel.: (11) 3045-0309 P Parque da Água Branca: Av. Francisco Matarazzo, 455, tels.: (11) 3865-4130 e 3865-4131 Particolare Casa: R. Monte Aprazível, 309, tel.: (11)3045-0495 Q Quinta Reverência: R. Desembargador do Vale, 454, tel.: (11)3672-2757; www.quintareverencia.com.br S Secrets de Famille: Rua Haddock Lobo, 1.260, tel.: (11) 3083-7949 - www.secretsdefamille.com.br Spicy: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1.236, tel.: (11) 3083-4407 T Tribes: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1.388, tel.: (11) 3062-8061 W Wharehouse: R. Herbert Alfred Landsberguer, 135, tel.: (11) 5524-0476