Onde encontrar

Arquitetos, paisagistas, decoradores e outros: Ari Lyra: tel.: (11) 3368-4229 Cecilia Machado: www.ceciliamachado.com.br Elisa Stecca: tel.: (11) 3085-7514 F. Akasaka: tel.: (11) 3057-3565 Moreira do Valle Catering e Interiores: www.moreiradovalle.com.br Paula Ferber: tel.: (11) 3044-0321 René Fernandes Filho: tel.: (11) 3815-1627 Sergio Fahrer: tel.: (11) 3822-0584 Suzy Melo Arquitetura: R. Gomes de Carvalho, 657, tel: (11) 3845-1045 A A Lot Of: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 256, tel.: (11)3068-8891 Arthur Decor: tel.: (11) 3087-5834; www.arthurnet.com.br B Benedixt: R. Haddock Lobo, 1.584, tel.: (11) 3081-5606 Brentwood: Shopping D&D, Av.das Nações Unidas, 12.555, piso Térreo, lj. 217, tel.: (11) 5507-3172 By Kamy: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1.147, tel.: (11) 3081-1266 C Camicado: Shopping Paulista, R. Treze de Maio, 1.947, Arco 119, tel.: (11) 3266-4146 Casual: www.casualmoveis.com.br C&C: televendas (11) 4001-0100 Cinerama: tel.: (11) 3168-5455 D Dario Cúpulas: tel.: (11) 5055-6153 Diferenza: tel.: (11)3061-3437 Donatelli: tel.: (11) 3885-6988 Dpot: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1.250, tel.: (11) 3082-9513 E Érea: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 2.158, tel.: (11) 3062-5002 Estúdio Jacqueline Terpins: R. Gustavo Teixeira, 374, tel.: (11) 3872-4497 F Fernando Jaeger: tel.: (11) 3873-2989 Forma: Av. Cidade Jardim, 924, tel.: (11) 3816-7233; www.forma.com.br ForMóbile: Curitiba (PR), tel.: (41) 3014-8787 Foscarini: www.foscarini.com Full-Fit: www.fullfit.com.br G Garimpo+Fuxique: tel.: (11) 3081-0107 I Interbagno: tel.: (11) 3081-2664 Interni: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1.022, tel.: (11) 3081-1664 J João Doria Jr. / Doria Associados: tel.: (11) 3039-6011 Jocal Estofados: tel.: (11) 3672-9941 M Maria Jovem: tel.: (11)3088-1396 Marmoraria Pedra de Esquina: tels.: (11) 5181-7599 e 5181-8230 Mendes-Hirth: tel.: (21) 2548-8838 Micasa: tel.: (11)3088-1238 Montenapoleone: tel.: (11) 3083-2300 MuBE: tel.: (11) 3081-8611 O Ornare: tel.: (11) 3065-6622 OU: www.ou.ind.br P Paschoal Ambrosio: R. Major Diogo 751, tel.: (11) 3105-6639 Pepper: R. Leopoldo Couto Magalhaes Jr., 753, tel.: (11) 3073-0333 Ponto Frio: SAC 0800 286 1855 Portobello: tel.: (11) 3083-6188 S Santos Arquidecor - Casa Natal: Santos (SP), tel.: (13) 3271-6464 Spicy: tel.: (11) 3083-4407 St. James: SAC (11) 6955-4850 T T*Ar: tel.: (11) 3082-9284 Telhanorte: SAC 0800 012 02 66 V Verde Vaso: tel.: (11) 3021-2733; www.verdevaso.com.br