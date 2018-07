Onde encontrar

Arquitetos, paisagistas, decoradores e outros: Bernardo Krasniansky Arte & Design: R. Augusta, 2.327, sala 22, tel.: (11) 3081-3432 Estúdio Campana: R. Barão de Tatuí, 219, tel.: (11) 3825-3408 Flávia Pagotti Silva: tel.: (11) 3773-7337 Marta Rosolino: R. Abílio Soares, 989, 41C, tel.: (11) 3884-0715 A Ambiflor: tel.: (11) 3471-8135 AN.h.: tel.: (11) 3064-8122 Arte Parede: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 632, tel.: (11) 3088-3112 Artesian: tel.: (11) 3063-5416 B Bacco's Casa: tel.: (11) 3661-7898 Bom Jardim Plantas e Flores: R. Dom Joaquim, 300, tel.: (11) 4612-2545 C Caminho Verde: Av. Arruda Botelho, 10, tel.: (11) 3023-3525 Casa Santa Luzia: Al. Lorena, 1.471, tel.: (11) 3897-5000 Cor da Rua: R. dos Estudantes, 483, tel.: (11) 3272-9724 - www.cordarua.org D Depósito São Martinho: tel.: (11) 3083-1433 Divino Espaço: R. Jauaperi, 45, tel.: (11) 5051-7794 E Empório Beraldin: R. Mateus Grou, 604, tel.: (11) 3512-7300 Espaço Home: R. Joaquim Távora, 1.316, tel.: (11) 5084-8532 F Fast Shop: www.fastshop.com.br Forma: tel.: (11) 3816-7233 G Galeria de Arte do Sesi: tel.: (11) 3146-7405 H Hi Sushi: Pça. Vilaboim, 7, tel.: (11) 3666-7644 e R. Campos Bicudo, 141, Itaim, tel.: (11) 3078-6833 (todos os dias, das 12 h à meia-noite) I Ice Bar: tel.: (11) 3034-0529 Instituto de Arquitetos do Brasil: Curitiba, PR, tel.: (41) 3243-6464 Interdomus Lafer: Shopping D&D - Av. Nações Unidas, 12.555, loja 326, tel.: (11) 5505-1713 J Jardins Modernos: Av. dos Bandeirantes, 3.000, tel.: (11) 5531-4055 L Larmod: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 413, tel.: (11) 3065-1944 Le Creuset: tel.: (11) 3444-7900 - www.lecreuset.com.br M Mega Artesanal 2008: tel.: (11) 3722-3344 Mil Plantas: R. Baumann, 1.177, tel.: (11) 3836-3943 N Nenah Gifts e Home: R. Estados Unidos, 1.205, tel.: (11) 2503-0109 P Pepper: R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 753, tel.: (11) 3073-0333 Presentes Mickey: R. Oscar Freire, 931, tel.: (11) 3088-0577 S Segatto: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 949, tel.: (11) 3088-6924 Show de Cozinha: tel.: (11) 2673-2000 Submarino: www.submarino.com.br T Tania Bulhões: R. Colômbia, 270, tel.: (11) 3087-0099 Trousseau: tels.: (11) 3083-4240 e 3068-9946 V Vidraçaria Divinal: R. Padre Carvalho, 730, tel.: (11) 3037-2966 Villa Design: tel.: (19) 3455-1965 W Walita: www.walita.com.br Western Pools: tel.: (11) 4033-2811 Z Zizi Maria: R. Barão do Bananal, 330, casa 1, tel.: (11) 3803-9853