Oito erros que fazem um espaço pequeno parecer menor do que é

Cada vez mais apartamentos com medidas reduzidas são uma realidade no mercado imobiliário. Sejam famílias recém-formadas, pessoas que querem trocar de estilo de vida ou jovens que se mudaram da casa dos pais. As casas, em sua grande maioria, trazem a área social integrada, e a íntima, reduzida ao mínimo, apenas com o essencial.

Decorar um imóvel com metragens reduzidas requer boas soluções e criatividade. No entanto, alguns procedimentos de decoração e reforma podem acentuar ainda mais a sensação de confinamento, causando a impressão de um espaço menor do que ele já é. Nesse sentido, separamos os principais erros que devem ser evitados. Confira abaixo:

1- Móveis mal dimensionados

É essencial medir os cômodos antes de comprar grandes móveis tais como o sofá, mesa e cadeiras. “Escolher móveis ajustados às dimensões do imóvel é umas das principais decisões, uma vez que peças maiores podem comprometer a circulação dentro do apartamento”, afirma a arquiteta Fernanda Mendonça, do escritório Oliva Arquitetura.

2 - Excesso de móveis

Não precisamos ser minimalistas, mas é preciso conter o número de móveis quando falamos de apartamentos sob medida. A melhor opção para aqueles que querem aproveitar seus preciosos metros é investir em móveis multifuncionais que podem ter mais do que uma função. Seja um banco que serve como mesa de apoio ou uma cama que funcione como baú.

Projeto do escritório Oliva Arquitetura Foto: Julia Ribeiro

3 - Não aproveitar bem os espaços

Cada centímetro é importante quando falamos de apartamentos compactos. Por isso, não os gaste à toa. Portas de correr, por exemplo, ocupam menos espaço do que portas regulares. As paredes, também são importantes elementos nos apartamentos. Nichos e prateleiras são ótimos para a decoração da casa, além de ajudar a economizar espaço.

4- Decoração: nem muito, nem pouco

As pessoas costumam acreditar que deixar espaços com aspecto de ‘vazio’ é uma escolha errada. Todavia, pesar na decoração, além de deixar o ambiente carregado, pode acentuar a sensação de ambiente pequeno. Por isso, a dica é trabalhar o equilíbrio na escolha de quadros e objetos decorativos e na instalação de prateleiras, entre outros pontos.

5- Móveis avulsos

A marcenaria sob medida é estudada para ser o mais funcional possível, por isso mesmo, ela é tão importante, especialmente em ambientes compactos. Ela garante que nenhum elemento se sobreponha a outro ou fique fora do lugar no ambiente. Além de, ainda, garantir uma padronização do apartamento, criando mais unidade no projeto.

Projeto do escritório Oliva Arquitetura Foto: Julia Ribeiro

6- Falta de luz natural

A ausência da iluminação natural contribui para a sensação de ambientes mais apertados. “Quando as aberturas são muito pequenas, recorremos às normas do condomínio para verificar possibilidade da troca por um modelo maior. Se permitido, o investimento contribui para ampliar a sensação de amplitude e o bem-estar dos moradores”, revela a arquiteta Bianca Atalla, do escritório Oliva Arquitetura.

7 – Cores escuras

Os tons claros, quando aplicados nas paredes e no teto garantem uma sensação de maior amplitude. Claro que é possível ter uma parede com uma tonalidade mais escura que se contrapõe às outras, mas é importante que a base do apartamento tenha uma tonalidade mais clara. Uma opção que está bem em alta é o cinza, como no uso do cimento queimado. É interessante, porém, que a decoração tenha pontos de cor para garantir vida ao local.

Projeto do escritório Box14 Foto: Gisele Rampazzo

8 - Ambientes separados

Por fim, não tem jeito. A boa e velha dica: integração dos ambientes. A divisória dos ambientes ocupa muito espaço dos apartamentos pequenos. Claro que, todavia, eliminar uma parede depende das condições estruturais. Mas, se possível, esse recurso pode aumentar muito o seu espaço da casa. Caso ainda queira “dividir” os cômodos, sem divisória propriamente dita, experimente fazê-lo com a decoração ou com os próprios móveis.