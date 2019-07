Oito dicas para transformar o visual dos ambientes com cor

Já sabemos que elas esquentam os ambientes. No entanto, este não é o único "truque" dos tons escuros. Caso o objetivo seja alongar os espaços, invista em cores escuras no teto e pisos mais claros, criando um efeito de “linhas horizontais”. O escuro também pode garantir o efeito de “rebaixar” o teto. Basta optar por uma cor mais escura do que as paredes em sua volta. Na foto, projeto de Guilherme Carceles, sócio da Casa 100 Arquitetura

Foto: Gui Morelli