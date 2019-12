Oito dicas de presentes de Natal para as crianças

Cavalinhos de madeira. Médio (R$ 79), pequeno (R$ 68) da Divino Espaço Foto: Zeca Wittner/ Especial para o Estado

Entra ano, sai ano, e a dúvida permanece: afinal, o que dar de presente de Natal?

Pelas vitrines da cidade, o que não faltam são opções. Porém, seja qual for sua escolha, o melhor presente sempre será aquele que for capaz de mexer com as emoções.

Para ajudar nessa tarefa, separamos alguns itens criativos com cores e formas para os pequenos. Confira: