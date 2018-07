O sucesso das paralelas

Nos passos de Milão, o design em Londres já ultrapassou, há tempos, os limites de suas mostras oficiais, a 100% e a Tent. Este ano, nada menos que 215 eventos, instalações e exibições movimentaram a cidade durante os dias do festival. Um balanço bastante animador e que credencia a metrópole britânica a almejar o merecido posto entre as capitais criativas do mundo. Conheça o roteiro percorrido por Casa&.

GAROTO PATRIMÔNIO

"Garoto Patrimônio" foi o nome da exposição organizada pelo designer britânico Lee Broom para apresentar sua coleção de móveis e luminárias, que se apropria de antigos materiais e manufaturas, como carpintaria e tapeçaria, para produzir objetos para o presente. Entre os destaques, Tile, abajur com base de cerâmica esmaltada (mesmo material empregado nas estações de metrô londrinas) e Carpetry, aparador revestido com carpete.

CONEXÃO MATERIAL

Em cartaz na Aram Gallery, a Grassworks apresentou móveis inteiramente construídos de lâminas de bambu, assinados pelo israelense Jair Straschnow. São objetos simples, econômicos e totalmente sustentáveis, uma vez que, em vez de cola e parafusos, o designer desenvolveu um sistema exclusivo de encaixe entre as partes. Igualmente sustentável, a cortiça foi um material que ressurgiu com força este ano. Como nos móveis da portuguesa SAAL, do designer Pedro Sousa.

DESIGN ART

Reunindo algumas das melhores galerias do mundo, a cidade de Londres é referência no segmento do design art. Este ano, sob a curadoria de Max Fraser, duas exposições mapearam a cena local: na Mint, The Escapists apresentou criadores que têm na expressão individual seu maior estímulo. Já na The Revivalists, aqueles que fazem do passado ponto de partida para conceber o presente. Também destaque no circuito das galerias, Libby Sellers coordenou a primeira individual do holandês Dick van Hoff, designer de perfil funcionalista, mas apaixonado pelas antigas técnicas de produção industrial. Entre os jovens designers, a Polônia foi a responsável por alguns dos melhores momentos do festival, apresentando em inspirado cenário alguns de seus melhores designers em diversos setores: mobiliário, desenho industrial, design gráfico e moda, sob a curadoria de Miska Miller-Lovegrove.

CIDADE E CRIAÇÃO

O designer espanhol Jaime Hayon concebeu especialmente para o festival um tabuleiro de xadrez gigante e aberto a torneios, em plena Trafalgar Square, usando peças com cerca de 2 metros de altura inspiradas no desenho de alguns edifícios ícones de Londres, suas cúpulas, torres e pináculos. Enfoque histórico seguido à risca também pelo italiano Martino Gramper que montou um arco de cadeiras, nos jardins do aristocrático V&A, para celebrar o festival, tendo como inspiração a Inglaterra vitoriana.

Construído sobre um antigo canal, Portobello Dock é o novo endereço do design em Londres. É o único local a exibir, por exemplo, a coleção completa de Tom Dixon. Mas não para por aí. Conta com diversos estúdios de criação e é também palco de exposições itinerantes, como a que apresentou os inéditos e inspirados móveis de madeira, desenhados pelo estúdio inglês Markproduct.

PARADA OBRIGATÓRIA

O talento jovem tem endereço cativo em Londres: é em torno da Tent, que se agrupa e se articula a vanguarda do design inglês – e também do internacional – em passagem pela cidade. Com suas pequenas galerias, protótipos e desenhos pouco convencionais de designers alheios à ideia de produção em massa, como Ryan Frank e Amy Hunting, a região da rua Brick Lane fervilhou nos dias do festival. É parada obrigatória.

FOTOS | 1. Exposição Elements, do holândes Dick van Hoff, sob a curadoria de Libby Sellers e ambientada em uma antiga garagem em South Kensington. 2. Do estúdio inglês Ercol, mesa e cadeiras em madeira torneada. 3. Big Bling, luminária em forma de colar, de vidro e cerâmica, de Penelope Batley da exposição de design art Escape, em cartaz na galeria Mint. 4. Shoreditch-Shelf, estante em compensado, desenhada pelo inglês Ryan Frank, com paredes pintadas pelos grafiteiros do grupo Secret Wars. 5. Vista interna do novo show-room-ateliê, do britânico Tom Dixon, em Portobello Dock. 6. Banco feito de cortiça maciça projetado pela SAAL portuguesa, do designer Pedro Sousa