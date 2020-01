O que você precisa saber sobre a maior feira de decoração do mundo

Uma das peças expostas na Maioson&Objet de 2020 Foto: Maison&Objet

Começa hoje (17), em Paris, mais uma edição da Maison&Objet, uma das principais feiras internacionais dos setores de decoração, design e lifestyle. Em cada uma de suas edições – em janeiro e em setembro –, o evento reúne cerca de 4 mil expositores e recebe, em média, 90 mil visitantes de 160 países.

Para facilitar o trânsito pelos oito pavilhões de feira, o evento se divide em halls, cada um voltado para um setor específico: Today, apresentando o espaço da casa sob a perspectiva de hoje; Forever, com foco no atemporal; Únicos e Ecléticos, com uma seleção de produtos inusitados de várias partes do mundo; e, finalmente, Crafts, voltado para o artesanato.

O tema deste ano, (Re) Generation, cria um diálogo com as atitudes, desejos e expectativas dos nativos digitais das gerações Y e Z Foto: Maison&Objet

Tendências, novos talentos e designer do ano

Apresentar-se como uma grande feira de negócios não é, no entanto, a única preocupação dos organizadores da Maison. Transmitir o olhar francês sobre a produção internacional continua sendo uma das prioridades do evento e, neste sentido, a cada edição a programação se renova. O foco se divide em três grandes eixos: um fórum de tendências, a eleição de um designer do ano e também dos chamados Rising Talents – em outras palavras, a apresentação de talentos emergentes de um país do mundo.

Michael Anastassiades e luminária da série Arranjos, para a Flos Italiana Foto: Studio Michael Anastassiades

Quando o designer cipriota Michael Anastassiades lançou a sua marca homônima em 2007, a primeira feira em que apresentou seus novos desenhos foi a Maison&Objet. Agora, merecidamente, ele retorna à feira, porém como Designer do Ano. Entre a sua estreia na Maison e hoje, Michael se tornou um dos mais poéticos e prolíficos designers de iluminação da atualidade. Por tudo isso, ganhará uma exposição especial, além de ser o centro de um debate.

Nesta edição, para comemorar seu 25º aniversário, a Maison decidiu voltar seus olhos para o futuro e propõe em seu Fórum de Tendências explorar as novidades em comportamento de consumo apresentadas pelas gerações Y e Z, formadas por jovens “engajados” que cresceram em um mundo de crises – afetando, sobretudo, a economia e o ambiente –, mas que, ao mesmo tempo, cresceram em um mundo dominado pelas mídias sociais e pela internet.

Por fim, também em função do aniversário, a Maison resolveu retornar às suas raízes. “Queremos apresentar o melhor do talento da nossa casa”, declara Philippe Brocart, Diretor Geral da Safi, a empresa que organiza a Maison&Objet, justificando a escolha da França como o país responsável pela indicação dos Rising Talents deste ano. “Poucos países possuem uma herança tão rica nos campos das artes decorativas e do design como o nosso, e essa tradição está agora sendo exercitada por uma geração comprometida, que vai além dos limites de seu ofício”, completa.

Um dos lustres da série Chandeliers do designer Michael Anastassiades Foto: Studio Michael Anastassiades

Quer saber mais sobre Maison&Objet?

