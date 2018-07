O haras que virou bosque

Era um enorme pasto para cavalos, com um solitário angico. Oito anos e muita dedicação depois, em 2003, o haras em Itaipava, no sopé da Serra dos Órgãos fluminense, estava coberto por uma exuberante mata com três mil árvores. "Isso, só nos morros", salienta a paisagista Sonia Infante. Abençoada, é como ela se considera. "Tive quase 40 mil m² de jardim para brincar", diverte-se. Melhor: e com carta branca do proprietário. O dono, de família de fazendeiros mineiros, também ajudou na escolha da vegetação. "Como ele tem noção de planta e de volumetria, bastava rascunhar no papel que ele entendia. E topava", conta a paisagista. Sem saber onde a casa e o pavilhão da piscina seriam construídos, ela começou a distribuição espacial a partir do limite da rua, avançando terreno adentro. "Fui fazendo em etapas, com longos intervalos nesses anos", diz. O ponto de partida foi pesquisar as árvores nativas. "Dei preferência às espécies da Mata Atlântica, com floração em épocas diferentes, e que também fossem atrativas para a fauna e pássaros da região, uma preocupação do proprietário. E também inclui árvores estrangeiras, como a cerejeira do Japão", explica Sonia, que trabalhou junto da filha e sócia Daniela Infante nessa empreitada. O resultado é um bosque multicolorido, com ipês (até mil mudas, R$ 2,50, na Tropical Flora), quaresmeiras (de 70 cm a 1 m, R$ 5 a muda, na Arboreto) e acácias (em branco, rosa, roxo e amarelo), mulungus laranjas e vermelhos ("ótimo para atrair maritaca"), paineiras rosas, jacarandá mimoso, lilás-azulado e córdeas brancas. Na subida até a casa, erguida no topo de uma elevação, o caminho de pedra é margeado por hortênsias, que, no lado direito, ganham uma "capa" branca de eritrinas durante o inverno, quando essa espécie conhecida como "neve da montanha" floresce. Do lado esquerdo, já bem perto da casa, o morro, antes sem vegetação, ganhou um bosque de pinheiros, "porque a terra era ruim", diz Sonia. Sucedem-se eucaliptos, pinheiros, araucárias e tuias ornamentais (cerca de R$ 20 a muda do tipo maçã, na Fruticultura Viçosa). Em frente à casa, duas kaizucas (R$ 80 a muda, no mesmo endereço) embelezam a entrada e uma grande jabuticabeira preenche um dos lados da fachada. A paisagista ainda brincou com duas variedades de grama (esmeralda e inglesa), criando uma mancha clara no tapete verde. O lado direito da casa leva ao pavilhão da piscina. Aliás, da rua é possível chegar à área de lazer por dois caminhos: num, destacam-se palmitos-juçara (muda com 30 cm, R$ 1,20, no Sítio Mudra) perfilados e hortênsias rosas; no outro, lantana branca, érica arbustiva rosa, rucélia amarela, chorão vermelho e tufos de capim-dos-pampas margeiam uma escada de dormentes deitados na grama. Próxima aos quiosques de sapê da churrasqueira e do viveiro de papagaios, protegidos pelo bambuzal amarelo (R$ 10 a muda, na Fruticultura Viçosa), há uma varanda quase que camuflada pela cobertura verde. Ali, o tapete de sisal é artesanal (R$ 280 o m², da Arteiro) e a madeira de demolição prevalece no mobiliário e no painel na parede (banco, R$ 1.200; painéis, de R$ 1.200 a R$ 1.800, no mesmo endereço). Da cobertura pendem delicados cachos amarelos da trepadeira jade, que faz as vezes de cortina natural. Ladeando a entrada, touceiras de alamanda amarela, rucélia vermelha e o bambu azulado, que se derrama sobre a mureta de pedra. Ainda hoje, quando visita a "pequena fazendinha" do cliente, Sonia emociona-se. "As árvores eram todas nanicas, com 1,80 m, e em oito anos já mediam 6 metros. Fantástico!" O proprietário, diga-se, teve papel importante para o sucesso deste projeto paisagístico. No início do plantio, instalou um sistema de irrigação com aspersores longos, do tipo utilizado em horticulturas, e providenciou adubagem a cada três meses. Agora, a irrigação é automatizada, enquanto a poda e adubação são feitas periodicamente. "Não adianta plantar um bosque e largar ao deus-dará. Tem de cuidar", diz Sonia.