O gênio, agora no design

Dez anos depois de anunciar sua aposentadoria voluntária do mundo da moda - onde reinou soberano por décadas -, o japonês Kenzo Takada quer fazer o mundo mais uma vez voltar seus olhos para o Oriente. Desta feita, pelas portas do design e da decoração - duas paixões secretas, cultivadas na intimidade de seu apartamento parisiense, mas que parecem ocupar agora o centro de suas atenções. "Sempre me senti atraído pelas artes decorativas. A diferença é que pretendo fazer delas meu foco, e não apenas um apêndice da minha atividade profissional", revela o designer, que acaba de cumprir uma agenda intensa de compromissos - com algum descanso - no Brasil, incluindo a apresentação de sua nova coleção de porcelanas, a primeira com a assinatura Kenzo Takada, na Grifes & Design, em São Paulo. Fala pausada, tom reflexivo. A quintessência oriental. "Desenhar a linha para a Royal Limoges representou um mergulho mais profundo nos aspectos ornamentais do desenho japonês", diz. Um universo, segundo ele, afeito ao feminino, às flores e à exuberância cromática - explorada com maestria em suas coleções de moda - mas também ao rigor. "O ouro, que aparece nas bordas dos pratos e xícaras, remete ao sol. Mais especificamente, ao momento em que ele se insinua, ainda tími-do, em meio à escuridão da noite", explica o designer, que, além de já ter desenvolvido uma série de tapetes customizados para a Tai Ping, é, ao lado de Philippe Starck, um dos poucos criadores com coleção de cristais assinada e produzida pela Baccarat. De forte conteúdo simbólico, uma linha que inclui um Buda - inspirado em uma imagem encontrada em um antiquário de Kyoto -, vasos que remetem às quatro estações do ano, além de um biombo em laca, com aplicação de cristais. Peças onde Oriente e Ocidente se entrelaçam, por meio do desenho minimalista - que reverencia as origens do estilista - e da tradição manufatureira da célebre maison francesa. Simbiose, aliás, seguida à risca nos sofisticados interiores do lendário apartamento parisiense do criador, uma raridade de 1.200 m², em plena Bastilha - com jardim oriental na cobertura -, concebido por Kenzo em todos os detalhes. "Sou japonês, mas parisiense de coração. Minha casa não poderia deixar de refletir essa dualidade", confessa. Passeio na Amazônia Um espaço único - para uma personalidade também única - que mistura a mística oriental com o luxo e o conforto do que há de melhor no Ocidente. Inspirado nas casas de Bangcoc, é um daqueles lugares improváveis, onde apenas sob a batuta de um grande esteta é possível imaginar a convivência de elementos da arquitetura tailandesa com a suntuosidade magnética de um lustre de cristal. "Gosto desse mix, não só de estilos, mas também de épocas. Não poderia jamais viver em um apartamento completamente moderno", confessa o designer, que, coerentemente com a tradição japonesa, teve o bem receber como uma de suas principais preocupações. "A sala para a cerimônia do chá é meu ambiente preferido. E lá que costumo receber meus amigos mais próximos", conta. Para além da atmosfera intimista de seu apartamento, no entanto, o homem Kenzo continua querendo ganhar o mundo. Certamente, não para reconstruir o império econômico que concebeu no mundo da moda, hoje sob controle acionário do grupo francês LVMH, mas sim para se deixar seduzir - e se inspirar - por tudo que o circunda. Como aconteceu na sua recente viagem ao Brasil. "Vim aqui pela primeira vez nos anos 70. Conheci Parati - que ele carinhosamente traduz por Paradis (ou paraíso, em francês)- e desde então me encantei pela exuberância natural do país." Sonho acalentado há anos, desta vez ele foi mais longe e, além de São Paulo, conseguiu incluir a floresta amazônica no roteiro. "Passeando de barco, no silêncio da mata, me senti em meio a um quadro de Rousseau (Henri, pós-impressionista). Foi inesquecível", garante. (marcelo.lima.antena@estadao.com.br).