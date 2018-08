O design 'transamericano' de César Giraldo

O arquiteto e designer colombiano César Giraldo e, à esquerda, bicicleta desenvolvida para a Mantci Bicycles. Foto: Estúdio Cesar Giraldo

O colombiano César Giraldo tomou contato com a fabricante de móveis brasileira Tidelli quando trabalhava na renovação da The Brander House, uma joia da arquitetura moderna de meados do século passado, construído pelo arquiteto chinês Eugene Kinn Choy, em Los Angeles, e originalmente retratada pelo icônico fotógrafo de arquitetura, Julius Shulman, em 1961. “Eu usei móveis de época nos interiores e eles se casaram perfeitamente com as peças Tidelli nas áreas ao ar livre”, conta o arquiteto e designer, atualmente radicado na cidade da costa oeste norte-americana, que visitou São Paulo na semana passada para acertar os últimos detalhes de uma futura colaboração com a marca brasileira. “Estou muito feliz com este trabalho transnacional”, conforme ele afirmou nesta entrevista exclusiva ao Casa, na qual comenta aspectos de sua trajetória.

Como é viver e trabalhar em Los Angeles?

Eu moro em Los Angeles há 15 anos e existe muita energia por lá. Como designer, me agrada estar exposto à arte e ao design locais. Hoje eu entendo porque tantos grandes arquitetos e designers do passado encontraram inspiração por lá. Eu não posso imaginar viver em um lugar onde meus sentidos não sejam permanentemente estimulados e por isso eu absolutamente amo Los Angeles, uma cidade que alimenta minha visão criativa e me oferece incontáveis possibilidades. Desde atender a uma clientela de celebridades em suas residências de alto padrão até desenvolver projetos comerciais arrojados. Sem falar de projetar para diversas marcas, como a Mantci Bicycles, para a qual recentemente desenhei uma bicicleta. Foi divertido.

Pensando em termos de interesses e de estilo, como você definiria seu trabalho?

Minha estética pode ser definida como um diálogo contínuo e permanente entre o design contemporâneo e o artesanato do passado. É esta justaposição entre o velho e o novo que me inspira a projetar, a encontrar maneiras inovadoras de expressar minha visão criativa.

Como você vê o design, de interiores e de objetos, produzido na Colômbia hoje?

A Colômbia é um país com muito potencial e toda vez que a visito fico impressionado como o design por lá está evoluindo. Me agrada constatar que cada vez mais nossos designers estão usando matérias-primas locais, como o couro e a madeira, tanto em objetos quanto nos interiores. Muitos designers estão sendo educados no exterior, o que me parece bastante saudável, uma vez que, ainda assim, eles preservam elementos colombianos em suas criações.