O design e a decoração nas feiras de fevereiro

Se janeiro é o mês das ofertas para os setores da decoração e arquitetura, fevereiro é a época das feiras. Além de lançar em primeira mão produtos tecnológicos e funcionais, as ambientações das feiras ajudam, também, a indicar quais são as tendências mundiais da decoração.

De modo geral, todas apresentam produtos onde a natureza e a sustentabilidade estão em alta. Sejam pelos produtos ecológicos ou na exposição dos mesmos com a mistura de plantas e outros materiais naturais. De forma que a palhinha e a madeira também seguem em destaques.

Confira todos os destaques das feiras:

O público varia. Assim como o estilo dos produtos apresentados. Mas em uma coisa elas se assemelham: as feiras são abertas somente para os profissionais do setor (lojistas, arquitetos e designers). No entanto, para você não ficar de fora das novidades do setor, separamos alguns destaques das feiras ABIMAD, ABUP e Paralela Design. Confira:

ABIMAD

Do dia 04 ao 07 de fevereiro a São Paulo Expo recebeu a 29ª edição da Associação Brasileira das Indústrias de Móveis de Alta Decoração (ABIMAD - abimad.com.br). O evento conta com duas edições anuais, que trazem as tendências do design brasileiro e internacional. Dentre as feiras, essa é a única do setor focada nos negócios. Por isso mesmo, a participação é exclusiva para arquitetos ou funcionários do ramo.

Entre os 30 mil m² de área, mais de 160 expositores apresentam as novidades. A seguir, dentre os destaques da feira está a 6F Decorações. A marca lançou a coleção Oxigênio durante o evento.

Linha Ondo, da coleção Oxigênio Foto: Iara Morseli

A inspiração veio de diversas viagens pelo mundo. Um dos destinos, a China, foi o local onde encontraram jovens designer que apresentaram uma maneira mais moderna de trabalhar com a técnica milenar da porcelana chinesa, feita a mão. Entre eles, os vasos de cerâmica Ondo. As peças possuem formatos ousados e inovadores, além disso, suas cores seguem os tons terrosos nas mais diversas variações entre laranja, brick e marrom.

ABUP

Também no São Paulo Expo, a ABUP (abup.com.br), Associação Brasileira de Empresas de Utilidades e Presentes, realizou a 40ª Home & Gift e a 9ª Têxtil & Home nos dias 14 a 17 de fevereiro. A junção dos dois eventos faz com que o evento tenha um público muito grande e um número maior de expositores - somente esse ano foram 336.

Outra novidade de 2020, foi a participação da Semana Criativa de Tiradentes. Um projeto que une artesãos e designers ao longo do ano para que, juntos, troquem conhecimentos e desenvolvam produtos com design e feitos à mão.

Na feira, os stands chamavam a atenção pela sua ambientação. A Porcelana Schmidt, que comemorou 75 anos, lançou uma coleção 100% Brasil. A linha Pantanal, por exemplo, traz pratos, canecas, xícaras e bowls com raízes douradas e entrelaçadas.

Azul, preto, rosa e dourado se entrelaçam na nova linha Foto: Porcelana Schmidt

Paralela Design

A feira que dura somente três dias (12 a 14 de fevereiro) tem lá o seu diferencial. Seu local - a Oca, do Parque do Ibirapuera - já indica a sua ligação com arte. Tanto que seus produtos não necessariamente são somente para a casa. A moda também está muito em alta por aqui. Em sua 37ª edição, a feira traz a proposta de trazer novos olhares para o design e fomentar o consumo consciente.

Banco TRIO Foto: Paralela Design

Dentre os expositores, Daniel Coutinho lançou o Banco TRIO, um móvel articulado que tem como principal elemento o seu design minimalista. Sua forma permite que seja uma peça versátil que pode ser usada em diversos espaços e composições.

No entanto, quem roubou a cena foi a grande tenda da tribo Yurtacaraíva com peças artesanais feitas por dois índios Pataxós, do sul da Bahia.