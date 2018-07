O design brasileiro e o encanto pela madeira

É só olhar para o design de mobiliário brasileiro para notar que a madeira é parte importante de nossa produção. Sergio Rodrigues, Joaquim Tenreiro, José Zanine Caldas (criador das banquetas acima) e Lina Bo Bardi são alguns dos que fizeram de maneira genial peças em que todas as peculiaridades de texturas e cores da madeira foram valorizadas. “O design no Brasil é um tema amplo, requer a consideração da dimensão territorial e da rica diversidade cultural e étnica do nosso povo. Temos muitos recursos naturais, é um laboratório de experimentação incessante para o campo do design”, afirma a pesquisadora Maria Cecilia Loschiavo.