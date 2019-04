O Brasil em Milão

Umas das salas da exposição Be Brasil - Essentially Diverse, organizada pela Apex-Brasil, com curadoria de Joice Joppert Leal Foto: Alfredo Matos

Em poucas ocasiões o design nacional se viu tão bem representado como na última edição da Semana de Design de Milão. Capitaneada pela Be Brasil, mostra organizada pela Apex-Brasil, que ocupou o Museo della Permanente, sob a curadoria de Joice Joppert Leal, não foram poucos os endereços milaneses onde o produto nacional pôde ser devidamente apreciado e compreendido.

“A mostra teve como ponto de partida as origens e raízes da nossa cultura material, unificando em uma mesma narrativa os diferentes povos que compõem nossa formação. No espaço expositivo, nossa intenção foi colocar em destaque nossa pluralidade e cores, mesclando mobiliário, iluminação e objetos de decoração”, resume Joice, que levou à Milão uma das mais ecléticas amostras do Made in Brazil já apresentadas na cidade.

No Salão do Móvel, em Rho-Pero, foram oito as marcas brasileiras participantes, três a mais do que no ano passado: alotofbrasil, Cristais São Marcos, Essenza, Lovato, Salvatore, Lazz Interni, Uultis/Herval e a récem-chegada Ornare, com seu o sistema de armários West-East, desenhada por Ricardo Bello Dias, diretor de arte da marca.

Já no circuito ‘fuorisalone’, Zanini de Zanine e Jader Almeida, dois habituais participantes da semana de design milanesa, ganharam exposições específicas, enquanto Ronald Sasson, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini apresentaram suas criações em eventos coletivos. Em uma de suas mais bem sucedidas participações na quermesse milanesa, a dupla Fernando e Humberto Campana, espécie de embaixadores do Brasil na capital do design, brilhou mais uma vez, contabilizando o lançamento de seis novos produtos, além de assinarem duas mostras: Sleeping Piles, na Università Degli Studi di Milano e Mellisa Campana Crochet Collection,na concorrida via Palermo, coração de Brera.