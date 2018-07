O bem viver paulistano

Nos últimos anos, São Paulo ficou ainda mais vertical. São condomínios aparelhados com dezenas de atrativos de lazer e segurança que mantêm as famílias em casa. Esse novo jeito de viver também alterou as plantas. Segundo relatório de 2006 da Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio, a metragem média do apartamento de um quarto é de 40,1 m²; o de dois dormitórios, 55 m²; e o de três, 90 m². Para se ter uma idéia, os de dois e três quartos correspondem a 72,2% das vendas. "A área está menor e é preciso ser criativo para racionalizar os espaços em nome do conforto da família", diz João Crestana, presidente do Secovi (Sindicato da Habitação de SP). Com base nas plantas mais vendidas, Casa& selecionou três projetos para saber como as famílias adaptaram seu jeito de morar a imóveis novos. Em todos, as boas idéias de profissionais fizeram caber, na área pequena, os desejos dos proprietários.