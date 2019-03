Novos revestimentos têm efeito tridimensional

Influenciada pelo futurismo, o porcelanato Max Abstract, da Portinari, tem efeito 3D e evidencia um relevo maximizado, incomum em peças do tipo. Foto: Portinari

Com acabamentos cada vez mais precisos e impressões em 3D, a tridimensionalidade acentuada das peças é o aspecto mais evidente nas coleções apresentadas pelos fabricantes nacionais. Isso significa superfícies cada vez menos neutras e mais presentes na decoração.

VEJA FOTOS DE REVESTIMENTOS RECÉM LANÇADOS

Mas as novidades não param por aí. Além do relevo pronunciado, as novas cerâmicas e porcelanatos se destacam por sua riqueza de detalhes, efeitos gráficos e até táteis.

Também em relação à aplicação, a nova safra de produtos está visivelmente mais versátil, com soluções aplicáveis indistintamente a pisos, paredes e tetos, o que abre possibilidades inéditas de uso em interiores e fachadas.

Por fim, se nas edições anteriores louças e metais sanitários quase que detinham o monopólio do ‘high-tech’, nesta edição a inovação permeou todos os segmentosdo setor.