Nove casas inesquecíveis de filmes clássicos de Natal

Decorações natalinas garantem charme e clima acolhedor para as casas Foto: Pinterest/Vhiena

Não há lugar como a nossa casa. E o local se torna ainda mais especial quando temos o devido tempo para aproveitar seus ambientes, seus móveis, e, claro, a companhia daqueles que amamos.

Uma das maneiras de desfrutar o momento com os entes queridos é através de um bom filme. E seja pelo estilo de decoração ou pela atmosfera criada com os personagens, as casas de alguns filmes famosos tem o poder de nos inspirar durante os anos.

Especialmente quando a decoração natalina está em alta. Afinal, as casas de férias do cinema não são sobre serem extravagantes ou simples, mas sobre onde gostaríamos de se enrolar na coberta com uma xícara de chocolate quente e aproveitar o clima de Natal.

Da tradicional casa de tijolos de Esqueceram de mim (1990) aos coloridos chalés de Quemlândia do Grinch (2018), essas casas são espécies de personagens dentro dos filmes tanto quanto os atores.

Confira algumas das mais memoráveis casas ​​dos seus filmes favoritos de Natal: