Nos preparativos finais, a Casacor São Paulo 2019 começa a ganhar cara

Caso você veja uma coisa parecida com uma nave durante sua visita, não se assuste. Essa é uma das instalações da Deca. A gente não entrou, mas dentro dela devem ter alguns ambientes que ainda estavam em montagem. Foto: Caíque Alencar

Em meio ao canteiro de obras que está a preparação da Casacor São Paulo 2019, a mais renomada mostra de design de interiores do Brasil, o Casa deu uma espiadinha no que está sendo montado para a 33ª edição da exposição. Tradicionalmente realizada no Jockey Club, na capital paulista, o entra-e-sai de carros, caminhões e funcionários está intenso, mas já dá para ter uma ideia do que o público poderá apreciar entre os dias 28 de maio e 4 de agosto. Confira a seguir uma palinha do que está sendo montado por lá: