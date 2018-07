Estampas no pique do verão

A coleção Resort Noir, assinada pelo estilista Amir Slama para a Tok & Stok traz o estilo praiano para acessórios de decoração e louças Foto: Tok & Stok

O verão traz consigo altas temperaturas e desejo de frescor, e também marca o fim do ano. Por isso, trocar as estampas de estofados de móveis, almofadas, cúpulas de abajur, cortinas e paredes podem ser a solução perfeita para quem deseja mudar o visual da casa de maneira rápida e prática. Apostando nisso, a temporada de lançamentos de estampas está diretamente ligada à estação. E, como não poderia deixar de ser, a inspiração tropical e descontraída ganha espaço também neste ano.

Em sua primeira coleção para a Tok & Stok, o estilista Amir Slama aposta em peças que exaltam a natureza, o que, segundo ele, se encaixa perfeitamente com a ideia do verão. Assim, as estampas Resort Noir surgem nos mais diversos produtos como louças, almofadas e toalhas. “Ela dialoga perfeitamente com calor, praia, piscina ou campo, em uma leitura dos balneários dos anos 1950”, ressalta.

A coleção Paradiso, da Paranatex, aposta na manutenção do sucesso dos flamingos Foto: Paranatex

Com um tom descontraído, a designer têxtil Angélica Giovannini aposta nas estampas de flamingos. “Com suas penas de rosa quente e sua postura atraente, o flamingo foi um dos padrões mais marcantes de 2017 e promete ainda decorar os ambientes no ano que vem”, completa ela, que assina a coleção Paradiso, para a Paranatex. Já a recém-chegada Casalille, que traz para o Brasil as novas coleções de papel de parede e revestimentos da marca espanhola Coordonné, resolveu explorar os ares do mediterrâneo.

O papel de parede da Coordonné, da coleção Find Jaquars, com estampa floral, antifogo e multicolor Foto: Casalille

Assinada pela designer espanhola Lara CostaFreda, apresenta 30 desenhos florais, com muita cor, praia e tropicalismo. Além das criações da designer, a marca traz mais três coleções: Anima, com linhas assinadas por cinco designers; Serendipia, com um ar mais nórdico e, outra mais infantil, de Pilar Burgues.