Natureza Selvagem

Stone Age: por meio de superfícies rústicas e formas orgânicas a ideia é retomar um sentido de autenticidade perdido no mundo contemporâneo Foto: Marcelo Lima

Mother Earth foi o tema escolhido pela curadora francesa Elizabeth Lariche para apresentar, dentro do segmento Whats New, os lançamentos para mesa, na última edição da Maison & Objet que terminou ontem, em Paris.

Articuladas em torno de três eixos principais - os reinos vegetal, mineral e aquático - a curadora apresentou propostas de mesas que buscam elevar o naturismo a seu grau máximo, como se cada uma delas estivesse montada exatamente me meio a um dos cenários sugeridos: a floresta, a caverna ou a praia.

Repletas de objetos unitários ou decorativos, eminentemente simples e poéticos, quase rudimentares, a mesa surge como o grande coração. O lugar voltado para o compartilhar, dentro do universo da casa.

Tomadas como elemento de diferenciação, texturas acidentais e pequenas imperfeições ganham realce e consistência, a ponto de influenciar grandes marcas internacionais como a Alessi, que apresentou uma nova coleção de pratos com bordas irregulares e aparência rústica. Ou a Guzzini, que pensando no bem estar dos mares e oceanos, lançou com exclusividade na feira, sua nova coleção de utilitários plásticos 100% feitos com matéria-prima reciclada.

Confira: