Muito em breve nas lojas

Agosto é mês quente no segmento de decoração em São Paulo. A partir do dia 13, serão inauguradas na cidade as principais feiras especializadas em itens para a casa - de utensílios de cozinha a peças de design, fabricadas no Brasil e no exterior. Alguns já podem ser conferidos nesta edição do Casa&, caso da reedição de móveis de Michel Arnoult. Cerca de dez peças do designer francês e fundador da Mobília Contemporânea - uma das empresas precursoras da produção de móveis seriados no País - serão reeditadas pela Atec Original Design, destaque da 14ª edição da Paralela Gift (de 13 a 17). Na feira também estão expostos exemplos da nova parceria do designer Pedro Useche com a Mais Design, caso da poltrona Tak e do revisteiro Eixo 7, além da série Flexus, composta por banquinhos e mesas. No mesmo período, a 17ª Abup reúne lançamentos de 98 empresas, entre elas, a Tramontina (novidade na feira), Riva, St. James e Cristais Cá d?Oro, além de importadoras (Calport e Comercial Noblesse). No estande da Calport, peças de design criativo, como o azeiteiro Flask, feito à mão em vidro colorido e com tampa de silicone (da inglesa Typhoon, cerca de R$ 45, na Pepper, a partir de 15 de agosto). E da Noblesse vem a sofisticada licoreira de vidro âmbar, da tcheca Moser (preço sob consulta). Para conhecer o trabalho de designers que vêm despontando no mercado, vale visitar a 13ª Craft Design (de 13 a 17). Ali estão objetos de acrílico da carioca Joana Argent - criadora da luminária pendente bicolor (R$ 170) - e do paulistano Estevão Toledo, que assina a cadeira Ipanema Negra, de madeira maciça certificada e acabamento em laca gloss. Móveis, luminárias e uma vasta gama de itens para a casa estão na House & Gift Fair (de 16 a 19), que reunirá expositores de mais de 20 países. A francesa Staub, por exemplo, lança as panelas de ferro fundido com acabamento esmaltado, da linha Basix. As peças podem ser levadas ao forno (de R$ 200 a R$ 1,5 mil). Quanto à americana Oster, a novidade é uma torradeira na cor vermelha, tendência atual em eletrodomésticos (preço sugerido: R$ 318).