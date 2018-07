Mudança radical no banheiro

Onde: banheiro Quem fez: as arquitetas Carol Farah e Vivi Cirello O problema: o banheiro tinha acabamentos antigos e escuros. Após a compra do apartamento, a proprietária decidiu mudar o visual e instalar uma banheira de hidromassagem. Como era: os revestimentos datavam dos anos 80, com azulejos retangulares nas paredes e cerâmica quadrada no piso em tons de bege para combinar com as louças e o box marrons. Como foi a obra: no projeto original, a porta do banheiro de 3,5 m² ficava do lado esquerdo - e, para ser aberta, foi eliminado o espaço para o gabinete na pia. Na reforma, mudou-se a posição da porta; deslocada para a direita, permitiu a colocação de uma bancada de mármore com armário, além de eliminar o bidê e passar o vaso sanitário para o devido lugar. Na área do banho, o box de vidro fumê saiu e, em seu lugar, foi colocada a hidromassagem. A obra incluiu instalação da tubulação do aquecimento a gás do chuveiro e da banheira, além da troca da coluna de água - precaução contra vazamento em razão de o imóvel ser antigo. Como ficou: o ambiente é todo branco, revestido de pastilhas de vidro no piso (20 cm x 20 cm) e paredes (10 cm x 10 cm). Na bancada da pia, mármore branco especial e, abaixo dela, móvel de laminado branco, com gavetas e portas de correr (criação das arquitetas). Na parte do sifão, as gavetas são falsas. E, no teto, agora com forro de gesso, luminárias embutidas criam cenários na área do banho e da pia.