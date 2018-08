Móveis para os dias de hoje

Cama baldaquino, de metal, com detalhes de osso: um dos destaques do ambiente Le Riad, de Roberto Migotto, na Casacor Foto: Antonio Di Ciommo

Em linhas gerais, tudo se passa como há 20 anos, quando dois amigos arquitetos, trabalhando em um grande escritório paulistano, resolveram colocar em linha alguns dos móveis que desenhavam para seus clientes. “O Ricardo se ocupa da concepção das linhas, eu, mais do desenvolvimento. Claro que as coisas são feitas a quatro mãos, mas no geral é assim, e tem dado certo”, comenta Fábio Berbari, sócio de Ricardo Minelli na Érea, uma editora de móveis contemporâneos que almeja atingir o atemporal. Ainda que partindo de referências distantes. “Nossa mais recente coleção, Tuareg, tem como inspiração a cultura marroquina, porém foi desenvolvida dentro de parâmetros inteiramente afinados com os dias de hoje”, afirma Minelli, que ao lado do sócio, falou ao Casa sobre o atual momento da marca.

Na hora de projetar vocês partem mais dos materiais ou das formas?

Ricardo Minelli. Diria que 99% de nossas peças nascem das formas, ainda que tenhamos de adaptá-las ao material a ser utilizado. Características particulares dos materiais como resistência, maleabilidade e peso, podem interferir diretamente no design e, por isso, dedicamos grande parte do nosso tempo pesquisando as matérias-primas mais apropriadas para atingirmos o justo equilíbrio.

Vocês trabalham como uma variedade muito grande de profissionais? Quem são eles?

Fábio Berbari. Temos acesso a muitos materiais, mas ainda assim, muitas vezes temos de adaptá-los a nossos propósitos. Daí porque preferimos trabalhar com artesãos, profissionais versáteis, capazes de aperfeiçoar técnicas. Nos agrada muito partilhar nossos conhecimentos e também aprender com eles.

Comentem a coleção Tuareg e como ela se liga ao ambiente de Roberto Migotto.

Assim como o Le Riad criado por Migotto para a Casacor, a coleção teve inspiração marroquina, porém foi desenvolvida dentro de parâmetros contemporâneos de design e acabamento. E, sendo assim, ela caracteriza bem nossa marca, uma vez que todas as técnicas empregadas na produção das peças foram inéditas.