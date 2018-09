Móveis artesanais trazem clima de praia para dentro de casa

Verão tem tudo a ver com a sensação de estar em contato com a natureza. Por isso, passar horas na varanda ou no quintal, confortavelmente instalado em móveis feitos a partir de matérias-primas naturais é uma das pedidas da estação.

Inspirada em ondas do mar, poltrona Maresias tem rede de fibra natural Foto:

“Não é apenas pelo apelo visual. Um encosto de cadeira de fibra natural ventila muito mais que um encosto comum. É uma questão de conforto”, conta o designer Edson Nunes, que fabrica cadeiras, bancos e poltronas de modo completamente artesanal, inspirado por imagens como as das jangadas e das ondas do mar. Sempre a partir de materiais que não agridem o ambiente como a corda de tucum, palmeira típica da região norte e as folhas de diversas palmeiras.

Banco com estrutura em freijó e trama em tucum, ode ao sul de Minas Gerais Foto: Pedro Favali/DIVULGAÇÃO

“As fibras que utilizo foram descartadas pela própria natureza. Eu não corto o tronco ou os galhos de uma árvore, eu apenas retiro do ambiente o que ela já descartou”, explica.

Para Edson, estes móveis oferecem um clima único à decoração: “materiais naturais possuem uma história por trás”, afirma. “O trabalho artesanal dá uma alma para cada peça e as fibras trazem a natureza para dentro de casa”, completa.