Mostras e lançamentos movimentam a semana

Em sua 7ª edição, o Bazar da Cidade oferece, até hoje, produtos de mais de 40 expositores, entre artigos de uso pessoal e adornos para casa (detalhe acima), como vitrais, peças decorativas de aço e madeira, esculturas e jogos de mesa. O horário de funcionamento é das 16 às 21h. A entrada é gratuita. O bazar está hospedado nos jardins da associação Obra de Arte, na rua Indiaroba, 97, Moema.

Beija-flor de vidro, um dos itens expostos e comercializados na 7ª edição do Bazar da Cidade Foto: Adriana Sappracone

Colabore

Convidar crianças a descobrirem as belezas e curiosidades da arquitetura paulistana: este é o objetivo do livro ilustrado Prédios de São Paulo Para Crianças, que lançou uma campanha de financiamento coletivo para ser viabilizado. Quem quiser colaborar deve acessar o link: https://partio.com.br/projeto/predios-de-sao-paulo-para-criancas. A campanha fica no ar até o dia 6 de abril.

Livro 'Prédios de São Paulo para Crianças', que será financiado através de crowdfunding Foto:

Sétima Arte

Se você gosta de cinema e decoração, não pode perder esta edição da Mostra Artefacto de decoração, que vai apresentar ambientes que homenageiam a sétima arte, idealizados por 11 profissionais. À direita, móvel criado por Patricia Anastassiadis, diretora criativa da marca. A exposição pode ser visitada das 10 às 19h (segunda a sexta) e das 10 às 18h (sábados), na rua Haddock Lobo, 1.405. A entrada é gratuita.

Peça criada por Patricia Anastassiadis, diretora criativa da Artefacto Foto:

Alla Ponti

O Museu da Casa Brasileira, em parceria com o Istituto Italiano di Cultura, promove até 15 de abril a mostra ‘Vivere alla Ponti, maneiras de morar e trabalhar de Gio Ponti’ (foto acima), que percorre a trajetória de um dos maiores arquitetos italianos do século 20. A visitação está aberta de terça a domingo, das 10 às 18h. Os ingressos custam R$ 10 e R$ 5 (meia-entrada). Gratuito aos fins de semana.

Gio, Giulia, Letizia e Giulio Ponti Foto: Museu da Casa Brasileira/Divulgação

Versáteis

A Dunelli Casa abre sua temporada de lançamentos com uma nova coleção inspirada no conceito ‘mix & match’. No total, são cinco novas peças, que podem ser utilizadas indistintamente em ambientes que vão do quarto à sala de estar, como a luminária Zen (foto à esquerda). O móveis já estão disponíveis para compra nas duas unidades da marca na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 2.069 e 1.718.

Luminária Zen, feita a partir de madeira jequitibá e cúpula de palha e o sofá Dinar, peça da nova coleção da Dunelli Casa Foto: Dunelli Casa/Divulgação

Oriente-se

A Entreposto lançou nesta semana a coleção Kyoto, inspirada na cultura Japonesa. Com mais de 40 opções de tecidos, alguns nas fotos à direita, a coleção aposta em tons de cinza, branco e dourado. Já as estampas, colocam em destaque crenças ancestrais do país, como o bambu (resistência) e a carpa (prosperidade). A coleção já está à venda na loja da Av. Cidade Jardim, 187, Itaim Bibi.