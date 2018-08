Mostra 'Casas Conceito' abre suas portas em Salvador

Regi Amaral - Casa da Árvore Foto: Lucas Assis

Se você curte decoração e estiver de passagem por Salvador até 16 de setembro, não deixe de conferir a mostra Casas Conceito, instalada no bairro do Horto Florestal (rua Estácio Gonzaga, 640): trata-se do primeiro evento do gênero 100% baiano, que, sob o comando de Andrea Velame, reúne 35 ambientes criados por representativos escritórios de arquitetura, design e paisagismo da Bahia, concentrados em duas construções, em meio a uma área verde de 12 mil m².

Foi ela, aliás, que inspirou os profissionais a trabalharem sob o tema 'Raízes', tendo como foco o respeito pelo meio-ambiente, a interação com a natureza e o resgate de suas memórias afetivas.

"A maioria dos ambientes têm nomes de espécies da flora brasileira", explica Andrea, que contou com a colaboração do jornalista carioca, radicado em São Paulo, Sérgio Zobaran, na curadoria da mostra.

Confira nesta galeria alguns dos highlights desta edição: