Morre o designer Ingo Maurer, conhecido como poeta da luz

O designer Ingo Maurer Foto: Reprodução/ Waulau Wordpress

O designer Ingo Maurer faleceu nesta segunda-feira, dia 21 de outubro, na cidade de Munique na Alemanha. Em comunicado oficial, a família não informou a causa da morte e ressaltou que seu legado terá continuidade: “Sempre lembraremos dele e continuaremos seu trabalho em espírito”.

Maurer era conhecido como o poeta da luz e considerado um dos lighting designers mais influentes do mundo. Seus trabalhos começam na década de 60 e segue produzindo impacto até os dias atuais, por seus conceitos e formatos únicos.

Relembre alguns dos seus icónicos trabalhos:

Vida e obra

Nascido em 1932, Ingo Maurer estudou tipografia e, aos 22 anos, se interessou pelo design gráfico. Em 1966, inaugurou o estúdio "Desing M" e criou o seu primeiro artefato luminotécnico, batizado de "bulb". A partir dali, ele passou a ser conhecido como Poeta da Luz, e deu início à uma série de esculturas luminosas que passaram a ter a sua marca registrada.

Irreverente e provocativo, Ingo rompeu a monotonia pragmática do mercado de iluminação, obrigando os olhos a irem além do senso comum. Seus trabalhos sempre foram pautados pela essência da luz e da tecnologia, arrematados pela estética e pela funcionalidade.

Não à toa, seu portfólio atravessou fronteiras, foi inserido na agenda permanente de exposições do MoMa e do National Design Museu de NY, e chegou a 120 endereços ao redor do globo. No Brasil, muito da sua obra está exposta no showroom da FAS Iluminação, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo.