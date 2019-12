Monte uma mesa em estilo buffet para o réveillon

Buffet visto de cima. A natureza - desde pedras até plantas - e o simbolismo dão vida à decoração Foto: Zeca Wittner

O que seriam das celebrações de fim de ano sem uma boa companhia? Entre amigos ou em família, são as pessoas presentes que fazem com que a festa seja incrível. Mesmo assim, uma bela decoração e uma comida saborosa podem melhorar tudo ainda mais.

Para inspirá-lo a montar a sua, a ceramista e designer Cláudia Issa, da Konsepta, conta sobre a mesa descontraída que criou para receber o ano. “Na minha família é comum comermos com a mão, existe essa mania de compartilhar as comidas informalmente”, explica Cláudia, de ascendência italiana e árabe. Dessa forma, a designer pensou em uma mesa em estilo buffet, ou com serviço à americana, de maneira que as pessoas possam dividir os suportes, o cardápio e, claro, a conversa durante o jantar.

Confira os detalhes da mesa:

Sua fonte de inspiração para a mesa foi a natureza; suas formas, cores e matérias-primas. “Gosto muito da ideia de trabalhar com o morto e dar vida a ele”, diz Cláudia, que traz na mesa objetos da sua linha Lascadas, além de flores e plantas frescas. Os elementos podem variar, mas, sempre que possível, opte por colhê-los. Flores, pedras do jardim ou qualquer outra fonte de natureza de que você goste. “É importante entender o conceito e não copiar a mesa. Assim, cada um pode criar o próprio simbolismo”, completa.

Outro ponto importante da mesa da designer é a simplicidade. “Para ser bonito não precisa ser exagerado”, pontua Cláudia, que fez questão de evitar excesso de comida ou elementos decorativos para não ter sobras.

“Leve a informalidade para a sua mesa. Além de não ser necessário ficar sentado durante a ceia, é interessante a família participar da criação desta mesa”, afirma Cláudia. Assim, com cores, simbolismos e um bom espumante, dê início a sua festa, para que 2020 já comece energizado, desde a ceia.