Monte seu estúdio

Parede de tijolinhos, piso de cimento queimado e trilhos aparentes: elementos que remetem ao estilo industrial Foto: ISABELLA NALON ARQUITETURA

Pergunta:

Estou superfeliz de saber que, apesar de tudo o que estamos passando, devo me mudar em setembro, deixando a casa de meus pais para, finalmente, ocupar meu primeiro apartamento. Sou publicitário, gosto de me sentir antenado, trabalho o tempo todo, dentro e fora de casa e, portanto, um home office é essencial. Como podem ver na planta enviada, meu pequeno estúdio não tem divisões e tudo tem de acontecer no mesmo espaço: cozinhar, comer, receber, trabalhar e dormir. Ou seja, quero tudo isso funcionando legal, mas não tenho ideia do que fazer. Gosto do estilo industrial, mas, ao mesmo tempo, quero uma atmosfera relaxante. Além disso, armários para minhas roupas e artigos pessoais são essenciais. Gostaria muito de ter minha carta escolhida. Tomara!

Eduardo Martins,

São Paulo

A cozinha aparece completamente integrada à área de estar Foto: ISABELLA NALON ARQUITETURA

Resposta:

Olá Eduardo! Você disse gostar do estilo industrial. Assim, nós optamos por trabalhar com elementos que possuem essa pegada, emprestando um ar de “pub” ao estúdio. O piso vinílico é em cor preta ebanizada. Duas paredes foram revestidas com tijolinhos e, para a área da cozinha, escolhemos uma bancada de granito preta, sem brilho e sem polimento. A marcenaria é também toda preta. O espaço da cozinha surge integrado à varanda, e a geladeira foi revestida com um adesivo de super-heróis, reforçando a atmosfera jovem e despojada. ao home office e à sala. O home office possui uma grande bancada de 1,80m. É uma área onde, além de apoiar o computador, você tem espaço para desenhar, fazer anotações, apoiar livros. Na iluminação, tanto aqui quanto na cozinha e no quarto, trabalhamos com trilhos. O teto e as paredes foram revestidos com pintura, imitando cimento queimado. A sala de estar se integra totalmente à área gourmet. Nós brincamos um pouco pendurando plantas de ponta-cabeça, acrescentando verde à decoração. Por fim, a cama foi montada em cima de um tablado elevado com iluminação de LED e, na parte inferior, você conta com gavetas para guardar o que quiser. O colchão fica encaixado nesse tablado, e a cabeceira recebeu revestimento de couro. Espero que você goste do projeto, tanto quanto nós gostamos de fazê-lo!

ISABELLA NALON, ARQUITETA

A arquiteta Isabella Nalon Foto: Juliana Herman/ISABELLA NALON ARQUITETURA

(WWW.ISABELLANALON.COM.BR)