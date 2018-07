Modos de morar

Criação de Brunete Fraccaroli. Foto: Zeca Wittner/AECartão de visita da casa, o hall de entrada identifica logo de cara o estilo de vida das pessoas que vivem ali, considera o decorador Oscar Mikail, para quem a decoração e a arquitetura de tal ambiente devem seguir a linguagem visual empregada no restante. Concorda com ele Brunete Fraccaroli. "Seguir o mesmo conceito é sempre mais elegante", diz a arquiteta. Houve um tempo em que os halls eram decorados de maneira excessiva, com aparadores e velas, por exemplo. Hoje, do clássico ao contemporâneo, prevalecem espaços mais limpos. "Nada de atravancar a passagem", aconselha Brunete, que gosta de usar apenas o essencial e deixar a energia fluir. Por isso, é bom dispensar móveis - a não ser que o local seja realmente grande - e preferir explorar os efeitos dos acabamentos e da luz. Um papel de parede diferente, o piso de pedra que causa impacto, uma iluminação dramática feita com lâmpadas AR ou mesmo apostar num lustre portentoso podem ser boas opções. Para os dois profissionais, no entanto, espelho é elemento essencial. "Além de servir para as pessoas conferirem a imagem, dizem que ele rebate as más energias", acredita Oscar.