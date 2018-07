Minitortas

Misture a farinha de trigo e a manteiga até obter uma farofa. Em outra tigela, junte o ovo, o açúcar e a farinha de amêndoas. Mexa bem. Junte as duas misturas e bata até obter uma massa lisa e homogênea. Mantenha na geladeira até o uso. Para o creme, em uma tigela, misture as gemas e o açúcar e incorpore o amido de milho. Leve o leite para ferver e derrame um pouco sobre a mistura de gemas, açúcar e amido. Mexa e despeje numa panela com o restante do leite fervido. Bata com um batedor até engrossar e obter um creme liso e homogêneo. Para aumentar a cremosidade, leve o creme à batedeira por 1 minuto. Forre forminhas com a massa leve ao forno, a 155°C, por 10 minutos. Quando esfriar, cubra a massa com o creme, enfeite com frutas variadas e pincele com geleia para dar brilho.